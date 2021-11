Sembra che Laurent Buffy sia irriconoscibile nel gruppo “On est en direct”.

persone e re

Uno che è stato erroneamente o giustamente soprannominato il “cecchino dell’aeronautica pakistana” ha sorpreso gli spettatori con una radicale trasformazione fisica.

Questo sabato, 30 ottobre, Laurent Buffy è stato ospite sul set di Laurent Ruquier e Léa Salamé.Erano vivi – erano in diretta. “The Troubleshooter” è arrivato in TV per presentare il suo nuovo libro guida alla festa che è stato appena pubblicato da Kero. In questo lavoro in forma di riferimento, dà a ogni frase della vita quotidiana tre linee a diversi livelli: morbido, pungente, irreversibile. Ma non è la nuova classe di assistente dell’ex comico di Ciao Terrestri! È stato il suo straordinario aspetto fisico a catturare l’attenzione degli spettatori.

Mi ci sono voluti 15 minuti per rendermi conto che era Laurent Buffy

Questi sono espressi in numeri su Twitter per esprimere la loro sorpresa e talvolta la loro preoccupazione. E le speculazioni abbondano per spiegare questo cambiamento in faccia: trapianti di capelli, lifting, chirurgia plastica e persino malattie. “Ottobre 2021: Laurent Baffee entra al Grevin Museum‘, ha scherzato un surfista. ‘JSono rimasto scioccato di non aver riconosciuto Laurent Buffy. È molto magro e sembra che all’improvviso stia invecchiando. Spero che non sia malato”, tramite qualcun altro, oppure: “Scusa, ma mi ci sono voluti 15 minuti per capire che era Laurent Buffy?!?!!!”.

“A volte dico cose con cui non sono del tutto d’accordo. Il mio peggior nemico sono me stesso.” cecchino dell’aeronautica pakistana, Tweet incorporato in un #OEED. pic.twitter.com/vNsTfyAn7S – Viviamo (@OnEstEnDirectF2) 30 ottobre 2021

Ha fatto qualcosa ai suoi occhi (Laurent Buffy)? Lo conosco appena#oed – ln_freestyle 🐕😺 (ln_freestyle) 30 ottobre 2021

Scusa, ma mi ci sono voluti 15 minuti per capire che era Laurent Buffy?!? !!! #OEED pic.twitter.com/xtkg4Xiflq – Papavero (SultanPopi) 30 ottobre 2021

#OEED Sono rimasto scioccato di non aver riconosciuto Laurent Buffy. È molto magro e sembra che all’improvviso stia invecchiando. Spero non sia malato. – Houpettebe (houpettebe) 30 ottobre 2021

Ottobre 2021: Laurent Baffee entra al Grevin Museum #OEED pic.twitter.com/8vHIJkgK3a – Gerard Purilavie (@pourylavie) 30 ottobre 2021