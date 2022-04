Lucas et Nicolas gagnants 2022, curriculum de la finale

PEKIN EXPRESS 2022. Les frères belges Lucas et Nicolas sont les gagnants de Pékin Express. Ils ont remporté 100 000 euro lors de la finale diffusa su M6 giovedì 14 aprile 2022.

00:00 – Y aura-t-il-une saison 16 de Pékin Express? FIN DU DIRETTO. Pékin Express sera prochainement de retour sur M6. En effet, unae saison 2023 est en préparation, puisque la production récolte actuellement le candidatures du public sur le site https://www.casting-pekinexpress.fr/. Une saison All Stars, avec Inès Reg, Valérie Trierweiler et Yoann Riou per esempio, est égallement en tournage. Pour l’heure, on ne connaît pas encore la date de la saison 16 de Pékin Express. Si l’on en croit l’habituel calendrier de M6, celle-ci devrait être diffusée au premier trimestre 2023, entre les mois de février et d’avril prochain. Mais aucune date de lancement n’a encore été annoncée.



14/04/22 – 23:50 – Les internautes ravis de la victoire de Lucas et Nicolas Lucas et Nicolas étaient les favoris des internautes lors de cette finale di Pékin Express. Ils n’ont donc pas caché leur joie en découvrant que le binôme de frères belges a remporté cette saison 15 : “Je suis trop heureuse pour eux, ils le méritent tellement, ils ont été au de la comp dé!” , peut-on lire sur Twitter, tandis qu’un spectateur commente “l’équipe la plus meritante sportiviment et humainement a gagné !” sur le réseau social de l’oiseau bleu. On dirait que c’est moi qui ait gagné tellement je suis contente et émotive ???? j’ai la chair de poule purée, ils le méritent mais TROP #Pekin Express — MelaninQueen???? (@Mindlessqueeny) 14 aprile 2022

14/04/22 – 23:40 – Commenta Lucas et Nicolas vont-ils dépenser les 100 000 euro ? En remportant Pékin Express, Lucas et Nicolas ont gagné 100 000 euro. A l’issue de la finale, les frères belges ont révélé la manière dont ils envisageaient de dépenser cette importante somme d’argent. Lucas a confié qu’il voulait payer à la fidanzata un somptueux mariage, tandis que Nicolas espère gâter sa femme et ses enfants.

14/04/22 – 23:35 – La reazione di Jérémy et Fanny après leur défaite Jérémy et Fanny sont arrivés quelques minutes après Lucas et Nicolas, constatant qu’ils sont arrivés en seconde position. Le binôme félicite les deux gagnants à leur arrivée. Fanny, en larmes, rimpianto devant les caméras de M6 “je voulais prouver à tout le monde qu’on était capace de réussir, mais on n’a pas réussi”. A l’inverse, Jérémy estime qu’ “ils” ont réussi. On a eu de la chance de faire l’aventure de A à Z, de la première mission à la dernière.

14/04/22 – 23:30 – Lucas e Nicolas gagnants de Pékin Express ! Le suspense a pris fin! Lucas et Nicolas sont les gagnants de cette saison 15 de Pékin Express. En plus d’avoir remporté l’intégralité de la cagnotte (100 000 euro), ils ont terminé lo sprint final avec seulement quelques minutes d’avance sur Jérémy et Fanny, s’écroulant en larmes en constatant leur victoire.

14/04/22 – 23:15 – Les internautes inquiets que les frères belges puissent perdre la finale Lucas et Nicolas sont les favoris des internautes. C’est pourquoi le retard qu’ils prennent lors du sprint final inquiète les téléspectateurs sur le réseau social Twitter : “J’espère qu’il y aura pas de revirement de situation pour les belges”, peut-on lire sur le site l ‘oiseau bleu. “Je le sens pas pour les frères”, lâche égallement un internaute. Pour un autre, la défaite des Frères est impensable : “Si les Belges gagnent pas, je comprends pas, ils se sont tellement battus pendant plus d’un mois ils méritent la victoire !” Tout va se jouer sur un trajet de 10 kilomètres…

14/04/22 – 23:10 – Les Belges en hardé, cela va-t-il leur coûter la victoire? De leur côté, Lucas et Nicolas profitent d’une avance confortevole. Cependant, ils vont vite la perdre lorsqu’ils entrent dans une voiture, sans vérifier avec certitude que leur Conductrice est bien prête à les emmener à destination. Cette dernière était au téléphone avec son mari, qui rifiuta qu’elle emmène des inconnus. Les frères belges se font donc déposer dans un endroit avec moins de passage, leur faisant perdre leur avance. Par la suite, è un bel pezzo di mal che trouver une voiture pour les emmener jusqu’à Stéphane Rotenberg. De leur côté, Jérémy et Fanny font une remontée spectaculaire…

14/04/22 – 23:03 – L’erreur de Fanny et Jérémy sera-t-elle decisivo ? Lors du sprint finale, les binômes doivent répondre à des question sur leur aventure ces dernières semaines. Lors de la première, Fanny, persuadée qu’ils ne connaissent pas la réponse, donne une réponse au hasard… Mais Jérémy allait donner la bonne réponse au même moment ! Le couple se dispute, et perd surtout trois précieuses minutes… “Là je suis vraiment en colère, commente Jérémy, ces trois minutes, on n’aurait pas dû les perdre”.

14/04/22 – 22:58 – Finale Fanny craque au départ du sprint Le sprint finale un debutto! Tout va se jouer maintenant. Si les frères belges ne mettent, comme d’habitude, que quelques minutes à partir, ce n’est pas le cas de Jérémy et Fanny. Aucune voiture ne s’arrête pour les prendre en stop. Fanny craque et explose: “C’est quoi ce départ de merde ? Arrête de me pousser! C’est en train de me gonfler la ! Pas une seule voiture ne s’arrête”.

14/04/22 – 22:49 – Jérémy et Fanny perdent toute leur cagnotte Colpo di scena per Jérémy e Fanny. Perdus dans les embouteillages, les deux candidats doivent changer de voiture et demander leur chemin à une francese. Malheureusement, cela ne sert plus à rien : leur cagnotte est complètement vide. Lucas et Nicolas peuvent donc gagner 100 000 euro s’ils terminent premier du sprint final.

14/04/22 – 22:39 – Fanny e Jérémy en détresse Fanny e Jérémy non hanno niente da invidiare, senza saperlo, un bel pezzo di ritardo nella concezione del puzzle di una troisième sprint intermédiaire. Ils se retrouvent coincés dans les embouteillages après avoir été pris en stop par une française.

14/04/22 – 22:35 – Les frères belges vont-ils perdre leur avance ? Alors que Lucas et Nicolas de Pékin Express sono in anticipo sulla troisième sprint intermédiaire, ayant réussi il puzzle de l’épreuve très rapidement. Cependant, leur chauffeur rentre dans le parking d’un hôtel. De quoi faire paniquer les candidats, qui n’ont aucune idée de l’avance qu’ils ont sur leur adversaire ! Vont-ils perdre leur avance, et donc leur argent ?

14/04/22 – 22:30 – Fanny e Jérémy commentano le critiche Dans les colonnes de Télé-Loisirs, Fanny et Jérémy se sont querel de la façon dont les téléspectateurs voient et critiquent leur parcours dans le jeu. Ils déplorent notamment la manière dont ils sont montrés dans l’émission : “Toute l’épreuve de Pétra, on nous montre que comme des rageux, mauvais joueurs. Les gens ne comprennent pas qu’on peut faire ces gestes dans la vie. Pétra, les gens ne comprennent pas que cette étape était tellement importante pour moi personallement par rapport à mon grand-père, ma famille… Nicolas le savait mais ce n’est pas grave. C’est pour ça que les interviews à chaud, on a le droit de craquer un petit peu”, commenta Fanny. Jérémy ajoute: “On est humains mais vu qu’on nous colle des étiquetes comme quoi on est le couple rêveur tout joyeux et ben le couple joyeux n’a pas le droit d’être en colère. Pour les téléspectateurs en tout cas.

14/04/22 – 22:20 – Les internautes apprécient le fair-play des frères belges Sur les réseaux sociaux, la preferenza per Lucas et Nicolas est clairement marquée. I telespettatori di Pékin Express apprezzano la nota che i fratelli belgi accettano e salutano la vittoria degli avversari nell’edizione del secondo sprint intermedio. “La differenza di mentalità tra le due cose, j’ai honte d’être français quand je vois ça”, peut-on lire sur le réseau social. Un autre internaute s’exclame : “Les frères sont humilis”, “Même quand ils perdent, ils sont meilleurs les Belges, désolé le couple rageur”, est-il égallement écrit.

14/04/22 – 22:15 – Jérémy et Fanny terminent premier du 2nd sprint intermédiaire, ou en sont les comptes ? Alors que Lucas a beaucoup de hardés à piloter son drône sans percuter l’un des barriers, l’épreuve est beaucoup plus easy pour Jérémy, habitué à l’exercice. Le couple rêveur finit rapidement l’épreuve, ce qui leur permet de prendre de l’avance sur leurs adversaires. Mais pas tant qu’ils auraient pu l’espérer : à l’issue de ce sprint intermédiaire, les frères belges ont perdu 2 050 euro. Leur cagnotte est désormais fixée a 83 010 euro, tandis que celle de Fanny et Jérémy atteint les 16 990 euro.

