“Che diavolo è questo ****”: vengono rivelate le ultime parole di Helena Hutchins, uccisa accidentalmente da Alec Baldwin.

Il 21 ottobre, Alec Baldwin, durante le riprese di un western, ha ucciso accidentalmente il direttore della fotografia Helena Hutchins con una pistola che non doveva essere caricata. Il regista è rimasto gravemente ferito. Il 30 ottobre l’attore ha parlato per la prima volta dopo l’incidenteHa spiegato che le riprese non riprenderanno e ha rivelato di essere stato psicologicamente traumatizzato.

Oggi impariamo di più sul terribile dramma. Dopo aver parlato con 14 membri della troupe del film, il Los Angeles Times ha appena pubblicato una ricostruzione dell’incidente. “Quindi immagino che lo tirerò fuori, sparo e vado”Alec Baldwin ha detto, involontariamente ha sparato un vero colpo di fronte a lui. “Che diavolo era questo? Brucia” gridò il regista. “Bo****, cosa è appena successo? “, Alec Baldwin ha risposto.

Poi il saltatore di colonne per il film si è spento accanto al direttore della fotografia: “oh non va bene. Helena Hutchins che non riusciva più a sentire le sue gambe e poi ha detto le sue ultime paroleNo, non va bene, non va affatto bene”.

L’indagine è attualmente in corso e la famiglia di Alec Baldwin sta cercando di continuare la trasformazione.

Foto che non passano

Questo è infatti ciò che sua moglie ha rivelato su Instagram pubblicando diverse foto della sua giovane famiglia sotto mentite spoglie per festeggiare Halloween.

Per non sconvolgere la vita dei suoi figli, Hilaria ha deciso di celebrare questa festa molto popolare negli Stati Uniti. “Essere genitori mentre attraversiamo questo dramma è stata un’esperienza intensa, per non dire altro. Oggi, Ci siamo radunati per dare loro le vacanze. La moda dell’ultimo minuto…un po’ di spazzatura…ma erano così felici, e scaldavano il cuore di mia madre”, Ho spiegato su Instagram.

Un’opzione che è stata accolta da alcuni, ma ha anche scioccato un gran numero di utenti di Internet. Quest’ultimo accenna alla mancanza di rispetto vista la vicinanza della tragedia.