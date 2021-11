“Pensavo che sarebbe stato veloce. Ma no, per niente!” Due innamorati in un prato in Francia raccontano i dettagli della loro prima notte

In Belgio, gli agricoltori passano attraverso il processo di selezione dei candidati con i quali trascorreranno l’avventura. Mentre sei in Francia, è già stato selezionato un altro o un altro concorrente.

Almeno per Hervé. Quest’ultimo, che ha una relazione con Stéphanie, ha trascorso la sua prima notte d’amore con la sua fidanzata.

Nella puntata andata in onda lunedì 1 novembre hanno raccontato anche questa prima esperienza.

Il minimo che possiamo dire è che conserveranno ottimi ricordi di quella prima notte…troppo cattivi se ascoltiamo il debriefing la mattina successiva!

“La pagina non è più vuota”, afferma Hervey, un agricoltore della Picardie, che non aveva mai vissuto un’avventura sessuale prima di descrivere i dettagli. “Stasera è stata grandiosa, ha rivelato i sentimenti che sono nati tra me e Stephanie. Quindi eccolo qui, è successo! Non è facile da raccontare. Anche se sono rimasta segreta”.

“Abbiamo passato una bella serata. Diremo che è stata intensa”, ansimò Stephanie.

Prima che Hervey affermasse di essere troppo bravo. Parole confermate dalla sua cara e tenera notizia. “Più di quanto potessi immaginare. Pensavo che sarebbe stato veloce. Ma no, per niente. Non è stato affatto deludente. Gli ho detto: ‘Mi stancherai, non posso farlo più!” Lei disse.

Alla fine, i piccioncini hanno trascorso una notte che non erano pronti a dimenticare, ed è stato lui a sottolineare “non essere mai la stessa persona”, mentre lei ha detto “non è mai stata felice”.