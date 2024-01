Sei capi di abbigliamento sportivo da evitare a tutti i costi

Se ti alleni regolarmente in palestra, devi indossare un abbigliamento adeguato. Alcune attrezzature non hanno posto lì. Spiegazioni.

Bisogna stare attenti nella scelta della divisa sportiva giusta. Pexels/Andrea Piacudio

Se stai cercando un abbigliamento sportivo che non solo abbia un bell'aspetto, ma fornisca supporto al tuo corpo, vale la pena prendersi il tempo necessario per sceglierlo bene. Perché la scelta della propria divisa sportiva può avere effetti a lungo termine sulla salute. Ecco sei elementi che dovrebbero essere vietati La sua borsa da palestra.

Ogni giorno, ogni giorno, circa. Due volte a settimana o poco più. una volta a settimana. Ogni due settimane o in modo irregolare. Non vado in palestra, ma faccio esercizio altrove. Non pratico nessuno sport. .

Vestiti di cotone

Un buon abbigliamento sportivo è realizzato con materiali traspiranti e ad asciugatura rapida. La divisa sportiva ideale è progettata per essere funzionale e allontanare il sudore, come confermato anche da A Studiare all'Università di Mansoura. Da evitare, invece, gli indumenti di cotone, che tendono a trattenere il sudore, a bagnarsi rapidamente e a rinfrescare il corpo.

Reggiseno normale

Assicurati di indossare un reggiseno sportivo che si adatti al tuo petto. Pexels/Andrea Piacudio

Un reggiseno sportivo è essenziale per l'attività fisica. Un reggiseno normale non è adatto per le attività fisiche e può causare dolore. Un altro vantaggio del reggiseno sportivo:Nuova ricerca È stato dimostrato che indossare un reggiseno sportivo adeguato fornisce un migliore sostegno alla zona del torace e migliora le prestazioni di corsa.

Bracciali, orecchini e collane

Il suono dei braccialetti e di altri orecchini o collane pendenti può essere fastidioso, o addirittura pericoloso, quando ti alleni. Per evitare di farsi male o di rompere i gioielli, è meglio lasciare questi accessori nel camerino. Questo non solo impedisce loro di attaccarsi, ma impedisce anche che si coprano di sudore, il che può portare all'ossidazione del metallo.

I cestini che volevano

È importante scegliere un paio di scarpe sportive adatte. Pexels/Karolina Grabowska

Quando ti alleni intensamente, devi assolutamente investire in un buon paio di scarpe. Le sneakers da città non hanno posto in palestra. Le scarpe sportive professionali sono progettate per fornire un buon supporto alle articolazioni e al piede. studio Conferma inoltre che le scarpe hanno un impatto significativo sulle prestazioni atletiche e sul rischio di infortuni.

Abiti molto larghi

L'abbigliamento sportivo dovrebbe essere comodo, senza essere troppo largo. Negli esercizi in cui la precisione di esecuzione è fondamentale (yoga, pilates, ad esempio), è importante che l'insegnante o voi sappiate se la postura è corretta e se lavorano o meno i gruppi muscolari corretti.

I vestiti sono troppo stretti