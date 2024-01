Questo personaggio di Harry Potter è controverso in Russia… ed ecco perché!

Anche se del tutto innocuo, questo iconico personaggio della saga del mago dagli occhiali rotondi ha scatenato polemiche in Russia.

Con una serie così popolare come Harry Potter, è improbabile che tu abbia perso i film. Questi otto lungometraggi hanno creato un vero e proprio fenomeno tra il 2001 e il 2011, permettendo a un pubblico più vasto di scoprire le avventure del Mago Sfregiato e dei suoi amici. Questa saga è così popolare che è stata trasmessa più volte in giro per il mondo, per la gioia dei fan che non esitano a tornare per un'altra visione. Ma alcuni paesi sono meno colpiti da questo franchise, come la Russia, che trova difficile apprezzare questi film a causa di questo personaggio.

Per quanto sorprendente possa sembrare, È la personalità di Dube a rappresentare un problema per la Russia. Nello specifico, gli avvocati russi hanno minacciato la Warner Bros. Per intraprendere un'azione legale a causa della somiglianza della creatura con lui Vladimir Putin. Sì, hai letto bene.

Alla Russia non piace Dobby

Nel 2002, Dobby è apparso nel secondo film. Mentre Harry sta trascorrendo le vacanze estive con suo zio e sua zia, vede questa creatura intromettersi nella sua casa per scoraggiarlo dal tornare a Hogwarts. Diventerà finalmente amico del giovane mago dopo molti eventi. Un personaggio a dir poco innocuo, che finisce per risultare particolarmente simpatico. Tuttavia, Dube non piaceva ad alcune persone in Russia a causa della sua somiglianza con Vladimir Putin. Quest'ultimo stesso si sarebbe lamentato della somiglianza tra il suo volto e quello della povera creatura.

Nel corso del tempo, questa storia di somiglianza con Dube è diventata un meme di Internet che molti netizen hanno utilizzato per deridere questo presidente.. In Ucraina è stata costruita una statua anche per questo scopo specifico e ad alcune persone piace fare sondaggi per vedere se il presidente somiglia davvero a questo personaggio, e la risposta è sempre per lo più positiva. Non sorprende che il procedimento legale non abbia avuto alcun successo. Secondo un portavoce dell'Ordine degli avvocati russo, c'erano pochissime possibilità che questo tipo di reclamo andasse oltre.