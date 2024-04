Segreti di Eddy Merckx: l'ex campione rivela perché oggi non vuole più essere un corridore

Due settimane fa avevamo riferito che Eddy Merckx era stato operato per un'ostruzione intestinale e che i chirurghi gli avevano asportato più di un metro di intestino. Ma ora tutto sembra andare meglio per l'ex campione, apparso la scorsa settimana all'inaugurazione di un nuovo museo del ciclismo ad Awell.

Questo mercoledì, i nostri colleghi della HLN Relay, commentano il cinque volte vincitore del Tour de France in un podcast registrato alla fine del 2023. In esso, Eddy Merckx riconosce di essere appassionato di ciclismo, ma che non lo contarebbe come correre nei gruppi attuali. la ragione ? “Ora tutto è più controllato e diretto. Dovresti sapere che le mie prime bici da corsa non erano nemmeno personalizzate. Hanno preso una bicicletta dal portapacchi e ho dovuto iniziare a correre con essa. Così ho vinto il mio primo titolo mondiale su una normale bici da strada.confida l'ex pilota, che aggiunge di essere stato molto felice di mettere a punto da solo la sua moto.

C’è un altro aspetto attuale che preoccupa anche Eddy Merckx: “Onestamente, non volevo correre oggi. Perché non ho potuto partecipare a tutte le competizioni. Mi piaceva moltissimo correre. Se allora mi avessero detto che non avevo il diritto di recitare in un film classico… No, non potrei immaginarmi in questo mondo oggi.

Il termine “mangiatore” qui si riferisce ovviamente al programma più leggero dei corridori, che si concentrano solo sull'uno o sull'altro degli obiettivi di gara. “Oggi hanno circa 80 giorni di regate. Ho avuto un anno in cui ho corso per 195 giorni. Non puoi più fare paragoni. I giovani corridori ormai sono abituati a questo”.Si fida di nuovo di Gul Tervuren.