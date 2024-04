Perché alcuni tifosi ritengono che l'Inter non abbia 20 scudetti italiani?

decrittazione – L'Inter, che lunedì è stata incoronata campione per la ventesima volta nella sua storia, vede il suo record messo in discussione da alcuni tifosi italiani che credono che i nerazzurri non abbiano 20 titoli di campione italiano ma 19. Spiegazioni.

Dopo aver sconfitto il rivale Milan (2-1), l'Inter ha vinto lunedì sera il suo ventesimo scudetto. Dietro la Juventus del Torino (36 titoli), la squadra lombarda è diventata la seconda squadra più titolata del campionato, davanti direttamente al rivale Milan (19 titoli). Da lunedì, però, sulle reti si sono diffusi numerosi commenti secondo cui in realtà l'Inter detiene solo 19 titoli nazionali.

Commenti sotto il post che celebra lo scudetto dell'Inter

Scandalo Calciopoli

Per comprendere questo dibattito è necessario tornare al 2006. Due giornali italiani, La Gazzetta dello Sport et al Corriere della Sera Da un'inchiesta della Procura di Torino è emerso il contenuto di comunicazioni telefoniche tra dirigenti dei club italiani e membri delle autorità del campionato (in particolare del collegio arbitrale), nel corso della stagione 2004-2005. Particolarmente coinvolte la Juventus e il suo direttore generale Luciano Moggi, così come Milan, Fiorentina e Lazio.

All’epoca i tribunali non potevano considerare tali intercettazioni un vero e proprio reato. È impossibile provare qualsiasi corruzione in una partita ufficiale. Nonostante l'indignazione diffusa in Italia, il caso finì davanti ai tribunali. Nel corso del processo flash, svoltosi nel luglio 2006, furono puniti diversi club, tra cui la Juventus. Sono stati privati ​​del titolo della stagione 2004-2005 (non è stato riassegnato) e sono retrocessi in Serie B dopo che tutti i punti della stagione 2005-2006 sono stati detratti. Il Milan, secondo classificato, ricevette una penalità di 30 punti, consentendo all'Inter, che quella stagione finì terza in Serie A, di vincere il titolo di Serie A sul tappeto verde.

Classifica del campionato italiano della stagione 2005-2006, dopo l'ultima giornata.

Dopo l'applicazione delle sanzioni, la classifica del campionato italiano 2005-2006

L'Inter fu scagionata e poi coinvolta

Durante il processo del 2006 il nome dell'Inter non venne menzionato. Inizialmente non c'era nulla da rimproverare a Giacinto Facchetti quando sono state imposte le sanzioni. Ma nel corso degli anni le lingue si sciolsero e i documenti si moltiplicarono. Lo scandalo Calciopoli non ha coinvolto solo 4 squadre, ma piuttosto un sistema generalizzato del campionato italiano.

Molte autorità giudiziarie hanno da allora chiaramente confermato il coinvolgimento dell'Inter in questo scandalo. I nerazzurri devono la salvezza solo alla prescrizione del caso. È impossibile revocare la decisione del 2006.

Diciotto anni dopo, Calciopoli fa scorrere ancora molto inchiostro. Non esiste ancora alcuna prova che dimostri che una partita ufficiale sia stata rovinata nelle due stagioni interessate da questo caso. La Juventus ha un ricordo amaro dell'arbitro, così come i tifosi del Milan che si sentono presi in giro in questa storia, vedendo il rivale vincere nella nebbia.