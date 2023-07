Secondo quanto riferito, Trump ha fatto pressioni sul governatore dell’Arizona dopo le elezioni del 2020 | mondo

Durante questa intervista, avvenuta a fine 2020, Donald Trump avrebbe chiesto al governatore Doug Ducey, repubblicano come lui, di fare qualcosa per contrastare la sconfitta dell’ex presidente e ribaltare l’esito delle elezioni. L’ex inquilino della Casa Bianca avrebbe anche chiesto al vicepresidente Mike Pence di fare pressioni sul governatore, secondo il Washington Post. Dopodiché, Mike Pence avrebbe chiamato Doug Ducey diverse volte, ma non avrebbe seguito le istruzioni del suo capo.