Incendio di Fort McMurray: ordine di evacuazione in vigore | Incendi boschivi in ​​Canada

Il distretto municipale di Wood Buffalo ha emesso un ordine di evacuazione per diversi quartieri di Fort McMurray, Alberta, a causa di un massiccio incendio di 20.940 ettari che si sta avvicinando alla città e sta crescendo.

L’emergenza colpisce i quartieri Prateria Creek, Abasand Heights, Terrazza dei temoli et al Collina del faro. Secondo Alberta IncendioL’incendio sarà a 6,5 ​​km dall’incrocio tra le Route 63 e 881.

D’ora in poi, gli sfollati dovrebbero dirigersi al Cold Lake Agriplex a Cold Lake, più di 430 chilometri a sud di Fort McMurray, o in un altro quartiere. Il centro Lac La Biche, che ha accolto i primi sfollati, non ha più spazio.

In questo momento, il capo dei vigili del fuoco stima che 6.000 persone abbiano ricevuto l’ordine di evacuazione, ovvero circa il 10% della popolazione di Fort McMurray.

I servizi di emergenza stabiliscono che i residenti dei quartieri sottoposti a ordine di evacuazione debbano essere autorizzati a lasciare la città per primi. Coloro che vivono in aree soggette a avviso di evacuazione sono pregati di attendere prima di mettersi in strada.

Gli sfollati possono registrarsi online su Sistema di registrazione di emergenza MyAlberta (Una nuova finestra) (in inglese).

Per chi non può uscire, ogni quartiere ha un punto di ritrovo: Abasand Heights : Parcheggio davanti allo skatepark e al parcheggio della pista di pattinaggio della Scuola Padre Beauregard

: Parcheggio davanti allo skatepark e al parcheggio della pista di pattinaggio della Scuola Padre Beauregard Collina del faro : Stadio Frank Lacroix

: Stadio Frank Lacroix Terrazza dei temoli : il giardino Temolo

: il giardino Prateria Creek : stazione degli autobus Motore arabo In posizione Guida al rodeo

Le scuole sono chiuse

In una dichiarazione congiunta, il Conseil Scolaire Centre-Nord, il consiglio scolastico pubblico di Fort McMurray e il consiglio scolastico cattolico di Fort McMurray hanno affermato che le scuole rimarranno chiuse almeno fino al 21 maggio.

Prima che fosse emesso l’ordine di evacuazione, la scuola francofona si trovava nella contea di BoréalAbasand HeightsHa interrotto la giornata scolastica. Laura Devaney, direttrice degli affari aziendali del Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN), ha chiesto ai genitori di venire a prendere i loro figli.

La decisione di interrompere la giornata scolastica era stata presa già prima Sanità .

Inoltre, anche se l’ordine di sgombero non comprende l’intero comune, il tribunale della fortezza McMurray Inoltre è chiuso fino al 21 maggio. Rimarranno comunque disponibili i servizi di posta elettronica e di archiviazione digitale.

Centro di riabilitazione chiuso

L’Alberta Health Services (AHS) conferma che il Centro di riabilitazione di Fort McMurray si trova all’interno dell’area interessata dall’ordine di evacuazione ed è quindi stato chiuso. Il personale e i clienti sono stati sfollati.

Il Northern Lights Regional Health Center e il Willow Square Continuing Care Center rimangono aperti, così come i loro pronto soccorso. Tuttavia, residenti e pazienti vengono evacuati in altre località della provincia. Ha spiegato che le loro famiglie sono state informate AHS In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X.

Tutte le stazioni di servizio hanno lunghe code. Citazione da Isabelle Locklear, residente nel centro di Fort McMurray

Oltre il fiume Athabasca, che scorre a ovest di Fort McMurray, un denso fumo copre il cielo. Foto: (inviata da Cynthia O'Donnell)

Il 14 maggio è stato emesso un ordine di evacuazione per la zona Abasand di Fort McMurray. Foto: inviata da Sandra Legacy

L'incendio si sta avvicinando alla comunità di Fort McMurray Foto: (per gentile concessione di Isabelle Leclerc)

Il fumo continua a coprire il comune. Foto: (inviata da Stephanie Burt)

Il fumo denso avvolge un quartiere residenziale di Fort McMurray, 14 maggio 2024. Foto: inviata da Stephanie Burt

Un'immagine di fumo e fuoco vista dal quartiere di Timberlea. Foto: (Inviata da Florian Fiset)

Una foto dell'incendio scattata da un residente che evacua Fort McMurray. Foto: (inviata da Sandra Legacy)

aiuto finanziario

In una e-mail inviata a Radio-Canada, Alexandru Siobhan, portavoce del ministro Jason Nixon, responsabile per gli anziani, le comunità e i servizi sociali, ha confermato che le persone evacuate dalle loro case per sette giorni o più avranno diritto all’assistenza finanziaria di emergenza legati alle evacuazioni.

Ogni adulto riceverà $ 1.259 più altri $ 500 per ogni figlio a carico sotto i 18 anni.

Cambia il tono

Lunedì gli equipaggi si aspettavano che la pioggia li aiutasse a combattere l’incendio. Tuttavia, secondo José Saint-Onge, responsabile dell’informazione presso…Incendio dell’AlbertaIl tempo è cambiato e ha fatto male ai vigili del fuoco: gli incendi si sono intensificati quando il cielo si è schiarito e l’umidità nell’aria si è dissipata nel pomeriggio.

Martedì l’intensità dell’incendio è stata così grande che molti vigili del fuoco non sono riusciti a resistere, ha riferito Jose St. Onge. Inoltre, il vento ha cambiato direzione, il che ha contribuito alla sua crescita Diverse direzioni .

Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che il fuoco avanzasse verso la comunità. Citazione da Jose St. Onge, responsabile delle informazioni, Alberta Wildfire

Martedì, durante la giornata, elicotteri e aerei cisterna hanno scaricato acqua nelle aree attive dell’incendio. Un totale di 70 vigili del fuoco e 14 elicotteri sono al lavoro per combattere l’incendio sul terreno.

Jose Saint Onge afferma che ulteriori aiuti dovranno essere distribuiti nelle prossime ore.

Inoltre, i vigili del fuoco che stavano lavorando in prima linea sono stati allontanati dal campo a scopo precauzionale poiché il vento continuava a dirigere le fiamme in direzione di… Forte McMurray.

Secondo Alberta Wildfire, si prevede che i venti si sposteranno dalla notte tra martedì a mercoledì e spingeranno indietro le fiamme. I vigili del fuoco stanno allestendo strutture per proteggere le case nei quartieri di Prairie Creek e Beacon Hill.

Ci sono ancora 44 incendi attivi nella provincia, di cui sei contenuti e uno ancora fuori controllo. Incendio dell’Alberta.

Nel 2016 si è verificato un incendio boschivo Bestia, bestia, animale Ha portato all’evacuazione di 90.000 residenti di Fort McMurray. L’incendio, che fu domato solo più di un anno dopo, distrusse migliaia di case nel comune dell’Alberta settentrionale.

È cresciuta rapidamente di dimensioni dopo la sua nascita, avvenuta il 1 maggio, passando da 500 ettari a 100.000 ettari in poco meno di una settimana.

Secondo Judy Butz, direttrice della gestione delle emergenze e capo dei vigili del fuoco, gli incendi minacciano Ft McMurray Molto diverso dal 2016. Forte McMurray Attualmente dispone di risorse abbondanti ed è in una posizione migliore per combattere gli incendi.

0:19 Incendio vicino a Fort McMurray, 14 maggio 2024. Foto di Jean-Marc Guillamot, residente a Fort McMurray. Foto: per gentile concessione di Jean-Marc Guillamot

Nonostante tutto, per gli abitanti come Jean-Marc Guillamot, gli eventi riportano alla mente brutti ricordi.

2016″,”text”: “Queste sono le stesse immagini del 2016”}}”>Queste sono le stesse immagini del 2016 Lui dice.

Con informazioni di CBC, Anne-Marie Trickey e Emmanuel-Prince Thouvet