Capo della CIA in visita segreta in Ucraina | La guerra in Ucraina

Questo volo, che al momento non è stato annunciato, è avvenuto mentre le forze ucraine continuavano la loro controffensiva lanciata a giugno nell’est e nel sud del Paese contro le forze russe.

Nell’occasione, Burns ha ribadito “l’impegno americano a condividere l’intelligence per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa”, ha detto il funzionario Usa, che ha chiesto di restare anonimo.

Secondo il quotidiano americano The Washington Post, che è stato il primo a riferire di questo viaggio, i leader ucraini hanno presentato piani per riconquistare i territori occupati dalle forze russe e avviare negoziati per il cessate il fuoco entro la fine dell’anno.