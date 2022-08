“Mi sento stupido, di solito non cado in questo tipo di trappola”

Theodora McCormick, 50 anni, stava visitando l’isola greca di Mykonos con suo marito quando si sono fermati al DK Oyster Bar per un drink. Dopo aver ordinato due birre, due cocktail e frutti di mare, la coppia è rimasta sbalordita dal conto esorbitante.







“Ho detto a mio marito, ‘Oh, perché non chiamiamo un taxi e beviamo qualcosa’”, ha detto a The Sun. “È stato un mio grosso errore. Una volta arrivati, la coppia ha ordinato due martini e una birra, che hanno visto arrivare in gigantesche scarpe di vetro. Il cameriere li avrebbe infastiditi per ordinare dei frutti di mare, quindi la coppia ha ordinato dozzine di ostriche.

“È Mykonos, sapevamo che sarebbe stato costoso”, ricorda. “Ma quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 540 euro! Quando è arrivato il momento di contestare il conto, la coppia sarebbe stata circondata da camerieri, un ‘gruppo di duri’ e non aveva altra scelta che pagare.

“Mi sento stupida di non cadere di solito in questo tipo di frode”, si lamenta Theodora, che non è l’unica ad aver vissuto questa avventura. Su TripAdvisor, il ristorante ha ricevuto centinaia di recensioni negative, con una valutazione di 2,5 stelle.