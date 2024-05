Un’azienda belga offre ai suoi sviluppatori un bonus di assunzione di 10.000 euro

Sei interessato a ricevere un bonus di 10.000€ alla firma del contratto? Questa è l’offerta folle che il boss di Odoo ha fatto ai potenziali nuovi sviluppatori. Ma per ottenerlo, devi sapere come scrivere il codice…

Reclutare e trattenere sviluppatori di qualità all’interno dell’azienda. Questo è il credo di Fabian Pinckaers, fondatore di Odoo nel 2005. Odoo è un software open source che ha sviluppato quasi 20 anni fa e si rivolge alle piccole e medie imprese offrendo una suite di software per la contabilità e le risorse umane… Ma Per assumere sviluppatori, il signor Pinckaers ha trovato un trucco che era a dir poco confuso.

Alla firma del contratto, gli sviluppatori che aderiscono a Odoo ricevono un bonus di 10.000 euro, senza condizioni. “Gli diamo 10.000 euro quando firmano il contratto il primo giorno e questi restano guadagnati anche se la persona se ne va dopo un mese”.“, confida Fabian Pinckers Ai colleghi di SudInfo.

C’è da dire che le aziende che operano in questo modo si contano sulle dita di una mano. Ma se Fabian Pinckaers offre questo tipo di ricompensa, è assicurarsi di lavorare con i migliori sviluppatori del Belgio. “Manca molto”Aggiunge, prima di spiegare che ha fiducia nella capacità della sua azienda di trattenere gli sviluppatori dopo aver firmato i loro contratti.

Odoo impiega 4.000 dipendenti in tutto il mondo, ha un valore di 4 miliardi di dollari e mira ad espandersi in altri paesi, principalmente in India.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.