Le temperature allarmanti dell’oceano stanno raggiungendo livelli record

La superficie degli oceani del mondo non è mai stata così calda, secondo i dati pubblicati dalla National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) degli Stati Uniti alla fine di febbraio: esattamente 21,13 gradi Celsius in media, superando il precedente record di agosto 2023. L’aumento della temperatura del mare è una cosa molto negativa perché può accelerare lo scioglimento dei ghiacci e del livello del mare e colpire gravemente la fauna e la flora marina.

Mentre questo fenomeno è chiamato a "Anomalia termica ", e il problema persiste. Dalla primavera 2023La temperatura media superficiale degli oceani del mondo è entrata in un territorio inesplorato, superando di gran lunga quanto osservato in precedenza, stabilendo addirittura il record assoluto di 21,13°C il 27 febbraio. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, il riscaldamento globale, che si aggiunge al fenomeno El Niño nella regione del Pacifico. Ma Anche l'Oceano Atlantico è anormalmente caldoCiò è in parte dovuto ai venti deboli e al flusso di acqua fredda dalle profondità inferiore al normale. Un oceano più caldo accelera lo scioglimento del ghiaccio polare e l'acqua calda occupa più spazio dell'acqua fredda, contribuendo così a un aumento più rapido del livello dell'acqua. Con questo aumento della temperatura, anche l'acqua evapora con maggiore forza, creando successivamente nubi più piene di umidità, che possono portare a precipitazioni più intense. Anche questo fenomeno non è privo di conseguenze per gli animali e le piante degli oceani. Lo sbiancamento dei coralli è l'esempio più famoso, ma è colpita l'intera vita marina, dai pesci agli uccelli. L'agenzia statunitense NOAA ha pubblicato una mappa che mostra i punti degli oceani vulnerabili alle "anomalie termiche". ©NOAA

