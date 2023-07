Secondo i ricercatori, solo certe fiabe risvegliano il senso morale dei bambini

Contrariamente alla credenza popolare, le storie che condannano il comportamento immorale scoraggiano i bambini dal comportarsi in modo più onesto…

Non è bello mentire! Gli adulti continuano a ripeterlo ai bambini e leggono loro le storie in esso contenute I bugiardi sono puniti. naso Pinocchio Cresce ad ogni bugia, poiché “The Boy Who Cried Wolf” vede il suo gregge morire per mano del predatore, gli abitanti del villaggio non gli credono più dopo diversi scherzi. Questi classici ci hanno scosso tutti durante la nostra infanzia, ma hanno influenzato il nostro comportamento? Per scoprirlo, i ricercatori hanno testato il loro effetto su 268 bambini (psicologia2014). Tutti dovevano identificare i giocattoli dal loro rumore e, nel bel mezzo del gioco, il tester ha lasciato la stanza, dicendo al bambino di non guardare il giocattolo lasciato sul tavolo. Quando tornava, lei gli raccontava una storia e poi gli chiedeva se aveva guardato. Storie in cui stava mentendo conseguenze negative (Pinocchio et al Il ragazzo che gridava al lupo) non ha incoraggiato i bambini a dire fatto. Dall’altro lato, George Washington e il ciliegioche è la storia in cui l’eroe si congratula dopo aver ammesso il suo errore, hanno preferito onestàpiù che un aneddoto neutro (La tartaruga e la lepre).

Oggi gli studiosi continuano questo lavoro da cui risulta che “la storia più efficace è quella in cui la persona si confessa”. trascendere E disegnane un po’ guadagniDesifers Victoria Talwar, professore presso il Dipartimento di Psicologia della McGill University, Canada. Questo invia al bambino un messaggio forte su di lui modo di agireE le sue riflessioni positive lo motivano ad essere onesto”.

Potrebbero interessarti anche:

⋙ L’orco Barbablù del Racconto di Perrault esiste davvero?

⋙ Dove possiamo incontrare il vero marchese di Carabas?

⋙ Riconosciamo il bugiardo dalla voce?