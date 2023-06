Scopri il libro di fiabe Testimonianza e peso dell’ombra e della luce – Diablo IV

Blizzard arriva online il primo dei due racconti di Diavolo IVIntitolato Shahada e il peso dell’ombra e della luce. Questi introducono nuovi personaggi, ma troviamo ancora molti volti familiari. Scoprili senza indugio di seguito. Altre saranno pubblicate nelle prossime settimane.

Il Rifugio è un luogo instabile: il pericolo è in agguato in ogni momento e il ritorno di Lilith segna l’inizio di nuove prove per le anime sfortunate a vivere in queste terre. Se questi poveri hanno pochi beni materiali, le loro storie meravigliose li aiutano a sopperire a questa mancanza.

IL Santuario Notizie Racconti Svelerà nuovi personaggi, ma anche alcuni volti familiari. Puoi leggere i primi due lavori di questa serie qui sotto, “Testimonianza” di Alma Katsu et al Il peso dell’ombra e della luce di Jonathan Mberry.

“certificato”

Alma Katsu

Per secoli, Tegal è appartenuto agli Hedaji, un sacro ordine di scribi incaricato di registrare atti eroici e morti gloriose e di immortalare questi eventi con potenti artefatti. Quando uno strano uomo dallo sguardo omicida entra nel suo soggiorno, Tejal si tuffa nel sanguinoso passato, ricordando il terribile giorno che l’ha portata sulla sua strada.

“Il peso dell’ombra e della luce”

Di Jonathan Maberry

Tegal racconta la storia di Klath-Ulna, il Risplendente, che viaggiò di città in città seminando morte e rimproverando gli Zakarum, impossessandosi delle campane delle loro chiese per forgiare la sua splendida armatura. Nella Città della Sacra Vocazione è rimasto un solo difensore: un giovane apprendista paladino, in cui Klath-Ulna vede un’eco del fratello che è venuto a vendicare.

Altre storie di paradiso in arrivo

Abbiamo altre deliziose storie oscure da raccontare. Dalle previsioni sull’umanità ai bei ricordi di eventi passati, abbiamo raccolto storie sparse da tutto Sanctuary da condividere con te. Non perdere le prossime novità, che saranno presto pubblicate sul nostro sito pagina delle notizie.