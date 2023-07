Ha costruito una Tesla Model S ibrida con le proprie mani con un motore turbodiesel

Per migliorare l’autonomia della sua Tesla Model S, un geniale ingegnere ha avuto l’idea di integrare un range extender turbo diesel!

L’autonomia dei veicoli elettrici è sempre al centro delle discussioni. Per raggiungere traguardi sempre più alti, e per rassicurare sempre più clienti prima di fargli firmare un modulo d’ordine, i produttori hanno pensato a tante soluzioni. Tra questi c’è un range extender, in cui il motore termico funge da generatore. E questa è la soluzione che questo tuttofare ha scelto per la sua Tesla Model S.

Ingegnere di formazione e particolarmente dotato con le sue dieci dita, lo YouTuber è proprio dietro di lui Canale di visualizzazione della busta Così ho deciso di integrare un generatore di corrente nella mia Tesla Model S P85D. E non un motore qualsiasi perché ha optato per un monoblocco turbodiesel, con integrazione molto relativa nel bagagliaio.

Alcuni errori tecnici

Con una potenza di soli 25 cv, finalmente sufficienti per ricaricare le batterie, questa unità Kohler Diesel è progettata per questa applicazione per consentire all’auto di estendere l’autonomia del suo veicolo elettrico. Alla fine una missione riuscita, ma non facile.

Oltre al particolare sound a regime e alle vibrazioni generate dalla meccanica, in antitesi con la naturale silenziosità di un’auto elettrica, i problemi di raffreddamento non permettevano di sfruttare appieno il generatore. Pertanto, l’ingegnere ha spiegato nel suo video che il motore funziona solo all’80% della sua potenza. Ciò non ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati all’inizio.

Un imminente motore rotativo per questa Tesla Model S.

Lo Youtuber alla fine ha completato un viaggio di 2.684 miglia, o 4.319 km. In dettaglio, il suo sistema ibrido le ha permesso di raggiungere un’autonomia totale di 2.574 chilometri con una batteria completamente carica e un pieno di gasolio. Ottime prestazioni per un ibrido realizzato nel retro del garage. Sul fronte del carburante, osserva che durante il suo viaggio ha superato l’equivalente di 77 galloni, che si traduce in una media di 6,74 L/100 km per il diesel.

Di fronte alle carenze della sua soluzione tecnica, questo ingegnere ha già pianificato un nuovo progetto per la sua Model S: svilupperà un sistema ibrido di serie con un motore rotativo sovralimentato come generatore. Una soluzione meccanica ha molti vantaggi nel contesto di questa applicazione, come abbiamo già dimostrato osservando cosa si sta facendo sotto il cofano della Mazda MX-30 R-EV. Ma non è del tutto certo che il consumo finale sia così interessante come lo è con questo piccolo monoblocco diesel.