L’importance du vaccin contre le tetanos et des rappels

Santé publique France rappelle que la prévention de l’infection au tétanos se fait par la vaccination, obligatoire en France pour tous les nourrissons depuis 1940. Le vaccin existe depuis plus de 70 ans et démontre une efficacité et une innocuité paris

Ainsi, chez les nourrissons et les enfants, le calendrier vaccinal prévoit une primo-vaccination comportant deux dosis of vaccin combiné à 2 mois d’intervalle, administrées dosis à l’âge de 2 et 4 mois, suivies de rap d’ ‘age de 11 moi. Cette primovaccination est obligatoire chez l’enfant.

Les rappels ultérieurs doivent être faits à l’age de 6 ans puis tra 11 et 13 ans. A l’âge adulte, les rappels sont administrés à l’âge de 25, 45 et 65 ans puis tous les 10 ans (à 75, 85, 95 ans…) compte tenu de l’immunosénescence.

Chez les adult non vaccinés, la primo-vaccination comporte 2 dosi à 2 mois d’intervalle, avec un rappel 8 à 12 mois plus tard, puis reprise du calendrier vaccinal en fonction de l’age, en rispettando un intervallo minimo di 5 anni avec la dernière dose iniettata.

Le tétanos n’étant pas une maladie trasmissible de personne à personne, une couverture vaccinale elevée dans la people ne protège pas les sujets non ou mal vaccinés. Seule la vaccination individuelle complète (incluant les rappels) protege contre l’infection.