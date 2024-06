Sébastier Ogier conquista il secondo posto a mezzogiorno nel Rally di Sardegna

Meccanica messa alla prova

Il leader del campionato belga Thierry Neuville ha commesso un errore durante l’ottava sessione. Il pilota della Hyundai, che ha concluso al terzo posto il rally, ha trovato le ruote posteriori bloccate in fondo ad un ripido pendio, costringendolo al ritiro. Questo si addice all’inglese Elfyn Evans, secondo in campionato in difficoltà in terra sarda, costretto a percorrere gli ultimi chilometri dell’ultima speciale della mattina con una ruota forata.