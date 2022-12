Qatar 2022 – Foto del giorno: Mbappe indossa la maglia del Marocco dopo la vittoria della Francia

Kylian Mbappe ha sostituito la sua maglia con il compagno di squadra Achraf Hakimi. I due giocatori si sono affrontati mercoledì sera nella semifinale tra Francia e Marocco.







IlMartedì la Francia ha battuto il Marocco 2-0 in semifinale. I Blues di Didier Deschamps possono scavare un po’ più a fondo nella storia: solo due nazioni sono riuscite a conservare le loro corone, il Brasile di Pelé (1958 e 1962) e l’Italia dell’era fascista (1934 e 1938), in un momento in cui solo sedici squadre hanno partecipato a il torneo. .







Ma nonostante la sconfitta, anche i marocchini hanno fatto la storia: nessuna nazione africana è mai arrivata in semifinale, con le finaliste Camerun, Senegal e Ghana che hanno fallito nei quarti di finale. Un percorso di cui i marocchini possono andare fieri e su cui costruire il futuro.



Il suo club e i compagni di squadra avversari mercoledì sera durante la partita Francia-Marocco Kylian Mbappe e Achraf Hakimi si sono scambiati le maglie dopo la fine della semifinale. L’attaccante francese è apparso con la maglia del compagno di squadra dopo la partita. Belle immagini che mostrano rispetto tra i giocatori.