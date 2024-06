Anderlecht, Dest, Union e Olympic sono in lutto!

Abbiamo appreso della morte la settimana scorsa, all’età di 76 anni, di Pierre Guez, un centrocampista che si era allenato all’Anderlecht, prima di recitare al fianco di José Heligen nel centrocampo dell’FC Dest, campione della D2 del 1970.

Si distinse anche con i colori dell’Olympique de Montigny, dell’Union Saint-Gilloise e del Winterslag, prima di ritornare al Dest.

Il suo funerale si svolse nella più completa riservatezza.

Pierre-Guez soffriva di una malattia cronica che gli era stata diagnosticata all’inizio dello scorso anno.

“Mi mancherà così tanto!”

Ha vissuto a lungo a Tenerife, prima di tornare nel suo nativo Limburgo.

“L’ho chiamato di nuovo alla fine di aprile per fargli gli auguri di buon compleanno”, dice commosso il suo amico ed ex collega del Dest Roger Helsen, 79 anni.https://tinyurl.com/4v8trfe7).

“Sentivo che non si sentiva bene, ma si è offerto di venire a trovarlo. L’ho chiamato di nuovo qualche giorno dopo e sembrava che fosse in condizioni di salute migliori, sicuramente mi mancherà molto da ora in poi , era un bravo ragazzo…”

