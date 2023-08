“Se vince una squadra, è Charleroi”: feedback dopo Charleroi – record

Arno Bodart : “È una partita non facile da spiegare. Siamo partiti bene e poi abbiamo toccato un punto basso dove abbiamo faticato molto. Siamo comunque riusciti a segnare quel gol. Andava meglio nel secondo tempo, ma alla fine abbiamo rotto su rigore. È frustrante, ma non abbiamo creato abbastanza occasioni, quindi il risultato è abbastanza logico. Abbiamo un record di 1 su 9 e dobbiamo fare di più, perché chiaramente non è abbastanza. È una difesa molto forte, ma abbiamo trovare la soluzione per segnare gol e non soffrire in ogni partita”.

Zenho Vanheusden : “Sappiamo che c’è tensione nel derby, toccava a noi rispondere e lo abbiamo fatto. Abbiamo faticato, ma loro non hanno avuto molte chance a parte il latte Mbenza. Dopo le prime due partite era importante lanciare il messaggio quella mentalità viene sempre prima di tutto quando giochi a livello standard, dobbiamo continuare a lavorare prima di accogliere il Cercle”.

Lo Charleroi strappa una quota contro lo Standard con i calci di rigore nei minuti finali

Adam Zorgan : Siamo chiaramente delusi. Abbiamo giocato bene nel primo tempo con tante situazioni da gol, ma abbiamo preso gol in contropiede. È un errore individuale che ci costa caro. Abbiamo pressato nella ripresa e segnato il rigore. Sappiamo che il derby è sempre teso e dobbiamo essere più sereni nelle prossime partite, non come a fine partita.

Damiano Marco : “Volevamo mettere un po’ di forza, che mancava la scorsa settimana, in modo che abusassero dei lanci lunghi. Abbiamo subito quel gol, quindi non era a nostro favore, ma abbiamo risposto, ed è questo che ci rende forti. Ci mancava ancora l’automazione , efficienza e intensità. Su questo abbiamo lavorato bene”. “La settimana e credo che si sia visto. Dopo il mio infortunio, questo derby ha pensato al mio ritorno. Ero così stanco verso la fine che avevo i crampi. Volevamo per ottenere i tre punti, quindi siamo decisamente delusi”.

Isacco Mbenza : “Il mio sciopero su un caffelatte? È un piccolo dettaglio che avrebbe potuto cambiare tutto, ma è così, questo è il calcio. Abbiamo avuto una mancata partita la scorsa settimana, doveva reagire per noi, e soprattutto per i tifosi. Abbiamo potuto “Non riportare la stessa versione, soprattutto in una partita come questa. Abbiamo avuto qualche problema negli ultimi metri, è la mancanza di automazione. È frustrante, perché combiniamo così bene, ma manca di precisione nell’ultimo gesto.

Alimaharitra migliore in campo nonostante la sua omissione e la difficoltà degli attaccanti: il commento delle zebre dopo la sconfitta contro lo Standard

Carlo Hofkins : “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, il derby è sempre così. Loro non sono mai stati davvero pericolosi se non sui calci piazzati. Noi segniamo in contropiede, ma era una partita chiusa e ha senso segnare così “Nella ripresa lo Charleroi pressa ancora, ma ancora una volta non è stato molto pericoloso. Dopo si prende un rigore, secondo me è incredibile. Quando ti arriva un rigore così a fine partita è frustrante. La cosa più importante è stato lo spirito combattivo, che hanno fatto davvero bene per 90 minuti. Non è ancora abbastanza nel gioco, ma sono comunque contento del comportamento dei miei giocatori.

Matsu è felice : “Abbiamo giocato benissimo nel primo tempo e nella ripresa. Con tutta umiltà, se stasera vince la squadra è lo Charleroi. Abbiamo questo rigore ma fa parte del gioco, contro il Leuven perdiamo due punti per un rigore che non va Non esiste. Vorrei congratularmi con i miei giocatori per l’impegno. Se dovessimo ricordare un punto negativo, è la mancanza di presenza nel rettangolo opposto. Dobbiamo anche creare più occasioni quando dominiamo come abbiamo fatto. Questo problema è piuttosto una mancanza di tempo e automazione che una mancanza di qualità.Se vogliamo rimanere positivi, i giocatori hanno dato tutto quello che potevano.