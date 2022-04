Thunder Bombing: Il Leone, che viene punito, giocherà gli argini invece del titolo!

La Gantoise ospiterà Watducks sabato alle 12:30 mentre Braxgata Racing ospiterà. E che dire di Leopoldo? È stato condannato per aver violato l’articolo 8 nel caso Monga. Di conseguenza, il potente club rappresentato nel comitato di sorveglianza dai signori Sprutes e Ledior ha perso in campo i 17 punti conquistati con il nazionale argentino. Leopold è sceso al 10° posto e dovrà riempire i playoff contro Mechelen o Namur. Orée evita la diga. Gent gioca i playoff. I Watducks affronteranno il Gent, non il Braxgata, in semifinale. La corsa si trasferirà a Braxgata invece di ospitare Leopold sabato.

Il club dell’Uccle ha avvertito che avrebbe fatto appello affinché la sua voce fosse ascoltata e rispettata. Ha anche minacciato l’intero mondo dell’hockey se fosse caduto. Inizialmente, gli spareggi si giocheranno senza Leo. Non è escluso che l’appello alteri la decisione del comitato di sorveglianza, che costringerà ARBH a ripetere gli spareggi nelle prossime settimane.

Sul fronte femminile cambia anche la classifica dei primi quattro club. Non è più la gara che dovrebbe stipare il Gent in semifinale, ma Praksata. La gara si giocherà contro il drago. Per quanto riguarda la classificazione, Leo passa alla Sezione 1.

Nel caso dei due giocatori argentini (Federico Monja e Agustina Albertarrio) interpretati da Leopold con visto turistico, il Comitato di Sorveglianza (organo statutario dell’ARBH) ha ritenuto Leopold colpevole di aver violato l’articolo 8 del regolamento interno dell’ARBH e di aver preso la perdita di Leopold per tutte le partite che ha giocato con i giocatori argentini. . La commissione di sorveglianza ha anche deciso di rendere esecutiva tale decisione nonostante il ricorso, il che significa che le semifinali delle qualificazioni devono svolgersi nelle date previste (sabato 30/04 e domenica 1/05).

A seguito di questa decisione, le valutazioni della lega maschile ION e della lega femminile Belfius hanno dato il seguente risultato:





Campionato maschile ION



1. Anatre di Waterloo



2. Corsa



3. Prassata



4. Gent



5. Amare



6. Eracle



7- Drago



8. Audacia



9. Bordo



10. Leopoldo



11. Colpo d’orso



12. Anversa





Belvius Women’s League



1. Gent



2. Drago



3. Gara



4. Prassata



5. Anatre di Waterloo



6. Audacia



7. Vittoria



8. Anversa



9. Eracle



10. La stella bianca



11. Micklin



12. Leopoldo

Di conseguenza, le semifinali di questo fine settimana sono state programmate come segue:

ION Hockey League maschile



30/04 12:30 Praxata Racing



30/04 12:30 Gantois anatre Waterloo



05/1 12:30 Corsa Praxata



05/1 12:30 Waterloo Ducks-Gantoise





Belvius Hockey League femminile



30/04 / 15:30 Praksata-Gand



30/04 15:30 Racing Dragons



05/1 15:30 Corsa dei draghi



1/05 15:30 Gand Praksata