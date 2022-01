Kompany felice per la buona salute del calcio a Bruxelles: “Manca solo RWDM in P1A”

Nonostante l’agonizzante sconfitta contro Circle, Vincent Kompany era in ottima forma nella sua conferenza stampa. Motivo ? Non vede l’ora di giocare il derby contro l’Al Ittihad. “Adoro il derby di Bruxelles. Li associo al folklore, alla commozione, all’inimicizia e ai litigi dei vicini”.

Si giocherà senza i fan della RSCA.

“Mi mancheranno. In tempi normali, trovo che nel derby di Bruxelles dovresti far entrare 2.000 tifosi nello stadio dove sono ammessi solo 1.000 visitatori”.

Ricordi da giovane i derby contro l’Al Ittihad?

“Il nostro vero concorrente era RWDM (ndr: hanno battuto il Bruxelles nel 2004-05, 0-1 e 3-0). Sono un Bruxelles purosangue. Per molti anni, l’Anderlecht è stato l’unico club a Bruxelles in P1. Il mio sogno è vedere RWDM Anche in D1, così siamo in tre”.

Nel frattempo, Union ti guida di 12 punti.

“L’Al-Ittihad è l’unico contendente al titolo. Questo non significa che l’Al-Ittihad sarà campione, perché il Belgio ha un ottimo sistema di qualificazioni (ride). Ma l’Al-Ittihad è l’unica squadra normale che ne approfitta le sue possibilità”.

L’Anderlecht potrebbe tornare a contendersi il titolo con una vittoria in FA?

“Sarebbe lo scenario perfetto per un film, ricominciamo da lì. Ma puntiamo prima ai playoff. La scorsa stagione eravamo indietro di 18 punti alla fine della classica e 89° nella prima partita delle qualificazioni, a Bruges eravamo a sei punti dal Club. Basta che la mia mente sia rilassata da parte della Federazione per dubitare di stabilirsi lì”.

L’avventura della Federazione ti fa pensare al titolo Leicester?

“È quasi la stessa cosa. Eravamo in quattro a puntare al titolo: Chelsea, United, Arsenal e noi, City. Per troppo tempo abbiamo ignorato il Leicester. A gennaio eravamo secondi dietro al Leicester, ma abbiamo ritenuto che ‘eravamo in primo luogo.'” Ma a febbraio e marzo Leicester ha continuato a vincere, ed era troppo tardi per noi…”