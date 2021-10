Se non sai da dove vengono le tue cipolle, buttale via per prevenire la Salmonella, dice CDC

“Getta via le cipolle senza etichetta a casa. Le cipolle rosse, bianche o gialle importate dal Messico non dovrebbero essere mangiate, vendute o servite e dovrebbero essere distribuite attraverso Process Inc. negli Stati Uniti”, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC ) disse. Avvisato con un tweet

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie 652 persone sono state infettate da Salmonella e 129 sono state ricoverate in ospedale. Non sono stati segnalati decessi.

“I dati epidemiologici e di dressback sono una fonte di infezione in questa eruzione. Tutte le cipolle rosse, bianche e gialle sono importate da Chihuahua, in Messico, e distribuite attraverso Prosource Inc. negli Stati Uniti”, ha affermato il CDC in una nota.

Secondo le interviste epidemiologiche condotte dal CDC, molte persone infette da Salmonella hanno mangiato cipolle nello stesso ristorante.