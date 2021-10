La fondatrice di Ark Invest Kathy Wood acquista il primo ETF Bitcoin Futures

La fondatrice e CEO di Ark Invest, Kathy Wood, non ha investito nel Procurement Bitcoin Strategy Exchange Traded Fund o ETF il giorno di apertura. Business Insider.

Wood ha detto dell’introduzione del FES:

“No, non l’abbiamo fatto [invest]. Lo guardiamo con molta attenzione […] Ci sono alcuni limiti normali e dobbiamo interagire di più con Kontango contro la normale arretratezza.

Il infettivo ETF si riferisce a quando il prezzo futuro di una merce è superiore al prezzo spot. Regressione Quando il prezzo forward del contratto future è inferiore al prezzo spot nella tendenza al ribasso.

Lo scorso giugno, l’investimento nell’arca di Kathy Wood Compagno Deve archiviare con il proprio ETF Bitcoin con 21 azioni. Non è estranea al mercato azionario quando investe in criptovalute.

Uno dei suoi fondi, Ark Investment Management Approvato Investire Bitcoin ETF del Canada L’arca è sotto l’ETF di nuova generazione. Arc Invest detiene 8,3 milioni Azioni di Grayscale Bitcoin Trust (GPTC)Insieme a Bitcoin ed Ethereum Arch fa una buona percentuale del portafoglio di Invest.

In primavera, Arc Invest ha anche aggiunto una quota in Coinbase Per i suoi tre ETF, Ark Innovation ETF (ARKK), Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) e Ark Fintech Innovation ETF (ARKF).

Wood ha detto che lo era Cercando Al prossimo Investimento FAANG Per aiutare i suoi investitori. Un riepilogo del mercato azionario che descrive i cinque principali titoli tecnologici statunitensi: Fang, Amazon, Apple, Netflix e Google. Il Parola larga Creato all’inizio del 2013 da Jim Kramer.

Il Strategia Bitcoin EDF Un ETF ha avuto il volume naturale del primo giorno più alto e il primo giorno di negoziazione ha avuto il secondo ETF più alto in assoluto.