Scuola senza riscaldamento: precisazioni sul guasto alla De Amicis

Scuola senza riscaldamento nel giorno del rientro. Dopo la protesta delle mamme a Nocera Superiore, arrivano puntualizzazioni sul guasto alla De Amicis.

Protesta delle mamme sui social, perché i loro bimbi al rientro dalle vacanze si sono ritrovati la scuola senza riscaldamento funzionante.

Le accuse piovute sull’amministrazione, inerenti la mancata accensione anticipata dei termosifoni nei vari plessi comunali, hanno ricevuto risposta da Palazzo di Città.

L’ufficio Lavori Pubblici ha inviato una nota di precisazioni, corredata di verbale di accensione della caldaia che, ieri mattina, è stata bloccata da un guasto.

I tecnici hanno definito il guasto «non prevedibile e non preventivabile». L’accensione anticipata di tutti gli impianti è avvenuta il 4 gennaio, senza alcuna problematica. «Lo attesta il verbale di accensione, firmato in maniera congiunta dal dipendente della ditta incaricata ed il referente del personale scolastico».

L’anomalia ha riguardato il solo plesso di Croce Malloni, tenuto conto che le lezioni sono riprese senza problemi negli altri istituti.

«L’Ufficio – si legge nella nota – è intervenuto in maniera immediata per effettuare il ripristino. Pur comprendendo il disagio, è opportuno sottolineare la fatalità del guasto. La causa è stata una disfunzione momentanea, di cui si è venuti a conoscenza solo alla riapertura dei plessi».