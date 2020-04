Scuola, Azzolina: “Stiamo istituendo un tavolo con esperti”

“Siamo al lavoro per costruire, uscendo da questa emergenza, una nuova scuola”

“Al ministero stiamo istituendo un tavolo con esperti che lavoreranno fianco a fianco del governo per mettere a punto il nostro Piano per il mondo dell’istruzione. Non solo come ripartire a settembre, un tema su cui siamo già al lavoro ma anche come costruire, uscendo da questa emergenza, una nuova scuola. Daremo risposte puntuali, trasformeremo questa crisi in opportunità”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, su Fb.

“Tutti stanno parlando di scuola in queste settimane, – continua il Ministro – tutti ne hanno riscoperto lo straordinario valore, la sua enorme importanza. Abbiamo l’occasione di poterla rimettere al centro di un grande progetto di innovazione. La scuola rappresenta il nostro presente ma anche il futuro dell’Italia”.