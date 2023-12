Scopri tutte le future auto BMW previste tra il 2024 e il 2027

Il 2023 è stato l'anno della riprogettazione dell'X5 e I prossimi quattro anni saranno impegnativi per il fan brandFacciamo il punto su cosa c'è ancora in cantiere per Monaco.

2024: X2, iX2, Serie 1, M2 CS…

Come nel caso della Peugeot 408, la parte posteriore della BMW X2 riempie al meglio le cuciture. Una perlina in basso occupa spazio. © Dott

Nel marzo 2024, la seconda edizione del SUV BMW X2 Coupé arriverà presso i concessionari. Contemporaneamente sarà disponibile la BMW iX2 100% elettrica. A luglio, la berlina compatta BMW Serie 1 salterà la fase di riprogettazione e passerà direttamente alla nuova generazione. Un trasferimento quasi immediato al catalogo concorrente dell'Audi A3 Sportback e della Mercedes Classe A lanciate sul mercato francese a settembre 2019. Ma questa strategia è necessaria per poter offrire una versione 100% elettrica, che è la futura BMW i1. Questa quarta generazione porterà il codice interno F70.

Come la berlina che sarà svelata nel 2023, la BMW Serie 5 Touring sarà disponibile sia in versione termica che elettrica al 100%. È logico che quest'ultima si chiami BMW i5 Touring. ALa gamma principale della BMW Serie 4, inclusa l’esclusiva M4 Cabriolet, beneficerà di una riprogettazione a metà carriera Adozione di luci di marcia diurna a forma di freccia che svolgono perfettamente la funzione lampeggiante.

BMW Serie 5 Touring (2024) ©Rivista Latomobile

Il pezzo forte della gamma Serie 5 è la fragorosa BMW M5 Che sarà disponibile in berline e station wagon in modo che l'Audi RS6 non venga lasciata indietro Adotterà il propulsore ibrido introdotto dal SUV di lusso BMW XM. Ricorda che quest'ultimo trasporta cavalleria con 653 HP. E in questi tempi in cui l’elettricità si insinua sotto le coperte, i puristi saranno felici di saperlo L'auto sportiva BMW completamente termica è nelle fasi iniziali. Si tratterà della M3 CS la cui potenza aumenterà da 460 CV a 520 CV. L'oggetto da collezione deve essere messo da parte con cura. Accoglieranno con favore anche l'arrivo (finalmente!) del cambio manuale della Z4 M40i.

Infine, ad agosto apparirà la quarta generazione del SUV X3, conosciuto internamente con la sigla G97.

2025, i primi passi della Neue Klasse…

La prossima generazione della BMW Serie 2 Gran Coupé porta il codice interno F74. © Didier Rick

Da quel momento in poi il 2025 sarà un anno cruciale per la BMW La nuovissima piattaforma denominata Neue Klasse sarà lanciata dal SUV iX3. Da parte sua, la BMW Serie 2 Gran Coupé svilupperà una nuova generazione con un'illuminazione ispirata alla concept car iVision Circular che è stata presentata nel settembre 2021 al salone IAA di Monaco. Inoltre, verranno rinnovati anche i SUV BMW X4 e iX4 Coupé, logicamente derivati ​​da X3 e iX3.

In BMW sostituiamo i SUV dal basso verso l’alto. Infatti, nel 2022, la piccola X1 ha aperto le danze, dopo quattro anni, Nel 2026, la grande X5 cambierà a sua volta aspetto e avrà logicamente anche una versione elettrica iX5. Anche la versione a idrogeno, attualmente in fase di test da parte delle forze dell'ordine, dovrebbe ampliare l'offerta. Questa versione retrò sarà anche l'occasione per vedere il look di una nuova versione della gamma Serie 8, con un netto passaggio all'elettrico.

2027 Il momento della verità per la terza serie

Nel 2027, la BMW iM3 costruita sulla piattaforma Neue Klasse sostituirà la berlina ad alte prestazioni in modalità 100% elettrica. © Didier Rick

Nel 2027, la BMW proverà a scommettere su una Serie 3 completamente elettrica. Il modello arriverà con ruote Tesla Model 3. Tuttavia Per non mettere tutte le uova nello stesso paniere, la travagliata M3 farà il doppio doverepur mantenendo la versione termica che sarà compatibile con gli standard Euro 7, e parallelamente all'iM3 completamente equipaggiato che fornirà la spinta