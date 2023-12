Lo Champagne è davvero migliore degli altri spumanti? Stiamo facendo il test con il barista

A livello di suono, non c'è differenza con lo champagne. Né colore né vestito. Creman, Prosecco e altri tipi di Cava attirano i consumatori e occupano sempre più spazio sugli scaffali.

Hubert è proprietario di una delle più grandi aziende vinicole del Belgio, e per trasformare la materia prima in vino “spumante” utilizza lo stesso metodo utilizzato per fare lo Champagne: la presa di spuma. “Prenderemo le bottiglie e le metteremo in una vaschetta del ghiaccio che ci permetterà di raccogliere tutto il lievito e fermentare e metterle sul ghiaccio.“, spiega il direttore della struttura Chant d'Eole.