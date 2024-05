Scopri gli strumenti e gli accessori essenziali in offerta: per una casa connessa!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scopri la nostra collezione di fiori LEGO in vendita su Amazon e libera la tua creatività per creare decorazioni originali!

Telecamera di sicurezza

Telecamera di sorveglianza © Amazon

La telecamera di sicurezza wireless per esterni TP-Link fornisce un monitoraggio affidabile ed efficace della tua proprietà, anche nelle condizioni più difficili. Dotato della funzione panoramica e inclinazione, consente di monitorare facilmente ampie aree con rotazione di 360 gradi e inclinazione di 114 gradi. La risoluzione Full HD 1080p garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la visione notturna avanzata ti consente di vedere fino a 30 metri, anche nella completa oscurità. Inoltre, il suo design resistente alle intemperie e alla polvere lo rende ideale per l’uso all’aperto tutto l’anno. Con la telecamera di sicurezza WiFi esterna tp-link, goditi la massima tranquillità per la sicurezza della tua casa o azienda.

Decespugliatore Bosch

Decespugliatore © Amazon

Il decespugliatore Bosch AFS 23-37 è lo strumento perfetto per mantenere il tuo giardino in modo efficiente e semplice. Dotato di 1000 watt di potenza, offre prestazioni eccezionali per tagliare erba spessa, erbacce e cespugli con precisione e facilità. Il sistema di lame a tre denti garantisce un taglio pulito e preciso, mentre la bobina del filo di taglio offre una versatilità extra per le aree difficili da raggiungere. Inoltre, il suo design ergonomico e la maniglia aggiuntiva regolabile garantiscono un comfort ottimale per tutta la durata dell’utilizzo. Con il decespugliatore Bosch AFS 23-37 potrai mantenere facilmente pulito il tuo giardino tutto l’anno.

Set di 6 faretti LED Philips

Set di 6 luci LED © Amazon

I 6 faretti LED GU10 di Philips Lighting forniscono un’illuminazione efficiente ed efficiente dal punto di vista energetico per la tua casa o il tuo spazio di lavoro. Con una luminosità equivalente a una lampadina alogena da 50 watt, questi faretti LED forniscono una luce bianca calda delicata e rilassante per creare un’atmosfera accogliente in ogni stanza. Il suo design ad alta efficienza energetica garantisce risparmi sulla bolletta elettrica, mentre la sua durata di 15 anni ti evita il fastidio di frequenti sostituzioni delle lampadine. Facili da installare e compatibili con la maggior parte degli apparecchi GU10, le lampadine LED Philips Lighting sono la scelta ideale per illuminare il tuo spazio in modo efficiente e sostenibile.

Presa connessa Wi-Fi

Presa collegata © Amazon

La presa Tapo WiFi Connected ti consente di controllare facilmente i tuoi elettrodomestici da remoto dal tuo smartphone o tablet, ovunque tu sia. Dotato di funzione di monitoraggio dei consumi, ti permette di monitorare e gestire il consumo energetico dei tuoi elettrodomestici per risparmiare energia elettrica e ridurre le bollette. È compatibile con Alexa e Google Home e supporta il controllo vocale per un’esperienza più comoda a mani libere. Inoltre, la capacità di ricarica di 16 A ti consente di collegare in sicurezza dispositivi ad alta potenza come ventilatori e condizionatori d’aria. Con la presa Tapo WiFi Connected puoi semplificare la tua vita quotidiana e risparmiare energia senza sforzo.

Adattatore da viaggio

L’adattatore da viaggio TESSAN è un accessorio indispensabile per tutti i tuoi viaggi all’estero. Dotati di spine universali compatibili con le prese elettriche di oltre 200 paesi, ti consentono di caricare facilmente i tuoi dispositivi elettronici ovunque tu sia. Con quattro porte USB da 2,4 A, ti consente di caricare più dispositivi contemporaneamente, mentre la sua potenza di 2300 W ti consente di collegare dispositivi ad alta potenza come asciugacapelli e ferri da stiro in completa sicurezza. Inoltre, il suo design compatto e leggero lo rende un compagno di viaggio ideale per viaggi d’affari o vacanze in famiglia. Con l’adattatore da viaggio TESSAN puoi rimanere connesso e alimentato ovunque tu vada.

Ecco una selezione di accessori speciali per la scrivania attualmente in vendita su Amazon: Renditi la vita più semplice!