Sconvolto seriale nel reggimento, il principe William rimane immobile

Confusione nei ranghi del reggimento. Dall’altra parte della Manica, le forze militari stanno facendo gli ultimi preparativi in ​​vista della parata militare annuale, Trooping the Colour, che si terrà il prossimo fine settimana. Questo sabato, 10 giugno, come colonnello, il principe William ha passato in rassegna i reggimenti delle Welsh Guards (Welsh Guards). Ma a causa delle alte temperature, molte guardie hanno perso conoscenza durante l’esercizio.

C'erano circa trenta gradi nel bel mezzo della giornata a Londra. Molte delle sentinelle inglesi svennero sotto i loro cappelli di pelliccia nera rialzati e nelle loro tradizionali uniformi rosso vivo. Il trombonista è stato visto barcollare prima di cadere a terra. I soldati corsero subito a mettere lo sventurato su una barella. Agenzia / Bestimage © Agenzia / Bestimage Anche un alto ufficiale che brandiva una spada è crollato. Dopo aver gridato alcuni comandi mentre il principe William gli stava di fronte, si ammalò. Nei ranghi nessuno si muoveva. Anche il principe rimase resiliente. Il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, dovrebbero stare in piedi, proprio come la principessa Anna o anche il principe Edoardo e sua moglie Sophie Rhys-Jones dovrebbero stare al fianco di re Carlo e della regina Camilla. Colonnello delle guardie gallesi Sabato 17 giugno si svolgerà il Troops of Colour, una manifestazione delle forze militari britanniche. Per la prima volta, il principe William sarà a capo di un reggimento di guardie gallesi che sfilerà sotto la sorveglianza del re. Gli fu concesso il grado di colonnello da suo padre, il re Carlo III, alla morte della regina Elisabetta II. READ La corte respinge la richiesta di album per adulti dei Nirvana Questo evento sarebbe anche il primo per Carlo III. Circondato dalla famiglia reale, celebrerà la sua seconda apparizione sul balcone di Buckingham come re. Ogni giugno, da decenni, una folla curiosa si aggira per il palazzo per intravedere la famiglia reale.