Per Christophe Deschavanne, la vita da coppia sposata è una delle cose più difficili del mondo. Padre di tre figli nati da tre madri diverse, si è recentemente separato dalla compagna Elena Voss. Ha detto onestamente di essere stato molto deluso dall’amore e di essere stato vittima di delusioni che gli hanno spezzato il cuore.

Nel gennaio 2023, Christophe Deschavanne ha affermato con orgoglio che “cuore da prendereRiprese in esterni Che tempi. Di recente in una relazione con Elena Foïs, sorella dell’umorista Marina Foïs, la conduttrice aveva chiaramente formalizzato la loro separazione su France 2 senza dire di più sui motivi della loro separazione.

Padre di tre figli (Pauline nata nel 1987, frutto dell’amore per la produttrice Marie Genest, Paul Henry nato nel 1990 dalla sua relazione con Isabelle e Ninon nata nel 1998, la figlia minore avuta con l’attrice Manon Saidani), l’ex presentatore Di Il mio paradiso del martedì! Era spesso molto deluso dall’amore, come ha indicato durante un’intervista con i giornalisti di Rivista televisiva nel 2011.

Arrivò persino al punto in cui si chiese se gli uomini intendessero davvero essere mariti. “È ancora una delle cose più difficili al mondo. (…]A volte sono stato gravemente danneggiato (da delusioni emotive). Forse mi ha stressato. Ad un certo punto della mia vita, ho sempre avuto bisogno di essere innamorato. Ma, in realtà, non amavo l’idea di Insomma, io lavoro in psicoanalisi su questo argomentoHa detto, molto sinceramente.

Sposato due volte, Christophe Deschavanne ha sposato l’ex modella e editorialista Stephanie Long, al municipio di Nançay a Cher nel 2004 e poi Sophie Lapointe, regista …

