exoquad, il fantastico dispositivo che permette alle persone con disabilità di (ri)gustare le gioie della giungla

Xuquad. Una parola un po’ strana che probabilmente non conosci. Tuttavia, merita di esserlo. Nata da una meravigliosa storia d’amore, questa macchina elettrica fuoristrada può essere una boccata d’aria fresca nella vita quotidiana di molte persone in carrozzina.

Direttamente dalla Norvegia, exoquad è stato creato da un ragazzo innamorato. Matthias Storvester, uno svedese che vive in Norvegia, non è riuscito a trovare la macchina che avrebbe permesso a sua moglie di viaggiare attraverso le foreste, le montagne e le foreste norvegesi con i loro figli. Non vedendo alcuna soluzione, decide di creare il proprio team exoquad.

Dopo aver creato il primo per sua moglie, altre persone intorno a lui hanno iniziato a chiedergliene, e così nel 2020 è nata Exotek.

Il primo Exoquad diretto in Belgio è arrivato nella nostra zona giovedì 25 maggio nei pressi di Batis. L’azienda belga Chaiseroulante.be ha deciso di acquistarne uno in modo che potesse essere affittato e condiviso con quante più persone possibile. Per l’occasione sono state organizzate due giornate di Test particolarmente emozionanti.

Le persone con mobilità ridotta hanno potuto assaporare o riassaporare la sensazione della giungla, della salita e persino dell’eccitazione. Ex motociclista, disabile dalla nascita o meno, ha vissuto questa esperienza con un grande senso di ritrovata libertà.

Le domande stanno arrivando da tutto il mondo e i leader dell’azienda norvegese sperano di poter beneficiare il maggior numero possibile di persone con disabilità in tutto il mondo.

Come ogni novità realizzata in pochi esemplari, l’exoquad è comunque difficile da raggiungere per tutti visto che per averne uno occorrono 21.000 euro. Ma possono diventare più democratici nel tempo e anche le loro possibilità di affitto dovrebbero aumentare nel tempo. Per i più divertenti per i disabili in cerca di aria fresca o emozioni.