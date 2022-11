– Sconto dell’11% su ogni 100 euro di acquisti con il codice SINGLES11

Invece di offrirti dozzine di offerte in tutto il suo catalogo, Samsung ha optato per un evento di un giorno che è un modo terribilmente semplice ed efficace per risparmiare davvero sui suoi ultimi prodotti.

In effetti, il marchio ti offre Un codice promozionale per l’intero catalogo. Se vuoi effettuare un ordine, tutto ciò che devi fare al momento della conferma del pagamento è Inserisci il codice SINGLES11Riceverai automaticamente uno sconto sull’importo dell’acquisto.

Il principio di questo sconto di un giorno è di nuovo molto semplice. Samsung ti fa divertire Sconto dell’11% su ogni 100 euro di acquisto. Maggiore è la quantità dell’ordine, maggiore è lo sconto! Pertanto, è l’ideale scegliere questo nuovissimo smartphone, che hai sempre desiderato per molte settimane, e questo al miglior prezzo.

Questa offerta è disponibile da Giovedì 10 novembre alle 17 Fino a Venerdì 11 novembre, 23:59. Come capisci, non dovrai restare in giro per approfittare di questi prezzi bassi che non rivedremo presto.

Il codice SINGLE11 è valido sullo store online Samsung, nelle categorie smartphone, tablet e laptop, oltre che su orologi connessi, cuffie, TV Lifestyle 2022, proiettori, monitor, accessori e infine sulle gamme di elettrodomestici BeSpoke. Sì, c’è qualcosa da godere durante il Single Day Samsung.

Tuttavia, il codice non funzionerà sui televisori Neo QLED, QLED, OLED e Crystal UHD, nonché sulla soundbar fornita dal produttore.