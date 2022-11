Canal + annuncia un aumento del prezzo del suo abbonamento Disney +

Canal + non ha smesso di aumentare i suoi prezzi per diversi mesi. Dopo aver aumentato il suo abbonamento dedicato ad almeno 26, ora è un’offerta Canal + & Disney + Limited Series che viene rivalutata a € 27,99 al mese. Errore IVA di Percy del 20% rispetto al 10% in precedenza.

Ricorda: lo scorso giugno, il Tesoro ha stimato che l’attività di Canal+ si stava avvicinando sempre di più a quella di Netflix e di altre piattaforme SVOD. Successivamente, L’Agenzia delle Entrate ha deciso di rivalutare l’imposta sul valore aggiunto che le è stata imposta. Dal 10% è salito improvvisamente al 20%. Possiamo quindi aspettarci che questo aumento abbia un impatto sugli spettatori. non ha fallito.

Pochi giorni fa, il canale televisivo ha annunciato il primo aumento di prezzo. Pertanto, il suo abbonamento per gli utenti di età inferiore ai 26 anni è aumentato da € 20,49 al mese a € 22,99 al mese.. Sfortunatamente, non è pronta a fermarsi qui. In effetti, molti abbonati oggi hanno ricevuto un’e-mail dalla società che annunciava un nuovo aumento, questa volta per l’abbonamento a Canal + e Disney + Limited Series.

Il tuo abbonamento a Canal + e Disney + Limited Series ora costerà di più

Finora, questo abbonamento costa 24,99 euro al mese. Basti pensare che l’aumento si farà sentire, visto che l’offerta ora costa 27,99 euro al mese, una differenza di 3 euro tutti insieme. Una piccola precisazione però, questo aumento riguarda solo gli abbonati che hanno sottoscritto un’offerta non vincolante. Per altri, il prezzo deve rimanere invariato, poiché il loro contratto prevede che abbiano il diritto di recedere in qualsiasi momento gratuitamente se il prezzo viene modificato da Canal+.

Sullo stesso argomento: Canal + riprende finalmente a trasmettere i canali del gruppo TF1

Questa nota è molto interessante: se c’è un dibattito sul marchio SVOD di Canal+, tutti gli altri servizi, da Netflix a Disney+, stanno alzando i prezzi uno per uno. Soprattutto perché tutti sono stati particolarmente chiari sulla loro intenzione di continuare su questa strada nei prossimi mesi. Da parte sua, Canal+ dovrebbe espandere questa strategia al resto dei suoi abbonamenti entro pochi giorni o settimane.