Chip M2 Pro/Max a 3 nm dal MacBook Pro 2023 in produzione questa settimana?

per me Numerigeneralmente vicino alle linee di produzione, il fondatore può Inizia la produzione in serie di processori modellati a 3 nm. Seguendo il solito corso di Apple, dovremmo trovare questi chip nel futuro MacBook Pro M2 Pro / Max e forse anche nel Mac mini entry-level e nel Mac Studio, se Apple li mantiene nel catalogo.

MacBook Pro M2 a febbraio?

Se questo risulta essere vero, Quelle macchine non arriveranno prima di qualche mese, forse febbraio o all’inizio della primavera. Attualmente, l’azienda sta incidendo il proprio chip A16 Bionic da 4 nm per iPhone 14 Pro, che sfrutta la migliore incisione dell’intera gamma Apple.

Tuttavia, come abbiamo visto sul nostro sito du test MacBook Air M2E il Il chip M2 si riscalda molto e il passaggio a 3nm può ridurre un po’ la ventilazione in questi hardware professionalipiù esigente in termini di prestazioni.

Attualmente, Il chip M2 è inciso a 5 nanometri, lo stesso dell’M1, i cui guadagni in termini di prestazioni sono in qualche modo misurati rispetto al MacBook Air. Ma con GPU più grandi, forse core extra sul lato CPU (improbabile) o frequenze più alte, M2 Pro/Max può trarre grandi vantaggi da questa incisione fine in applicazioni impegnative.

Richiama questo L’attuale MacBook Pro M1 Pro / Max sarà rilasciato nell’ottobre 2021. Apple rinnova generalmente i suoi dispositivi mobili professionali una volta all’anno, ma il contesto (Covid, carenza, ecc.) ha costretto Apple a posticipare il rilascio dalla fine del 2022 all’inizio del 2023, secondo le ultime indiscrezioni.

L’incisione a 3nm può avere una vita abbastanza lunga, soprattutto nell’A17 dei prossimi iPhone e anche per l’M3 che potrebbe essere rilasciato alla fine del 2023.