Vladimir Putin è arrivato in Bielorussia lunedì per colloqui con il presidente Alexander Lukashenko, suo alleato nella guerra con l’Ucraina, poche ore dopo che un attacco di droni a Kiev ha interrotto l’alimentazione.

Nelle foto, il presidente russo per poco non sbaglia un passo quando scende dall’aereo e sembra tremare. La sequenza ha ravvivato le voci sulla sua salute.

Non è la prima volta che gli orgasmi di Putin sollevano dubbi sulla sua salute. Durante un precedente incontro con Lukashenko in Russia lo scorso febbraio, il braccio di Putin sembrava essere fuori controllo durante una stretta di mano tra i due presidenti.

Secondo il grande storico e corrispondente britannico Owen Matthews, specializzato in Russia, è difficile sapere se Putin sia malato o meno, ma avverte che questi tremori potrebbero indicare che è in cattive condizioni di salute: “ I medici che hanno visto le foto del suo braccio dicono che potrebbe essere qualcosa di simile al morbo di Parkinson Spiega al Daily Express.

« Ma ancora una volta, non lo sappiamo, e ovviamente è possibile che sia gravemente malato. Ma quando è apparso qui, aveva già soppresso quelle voci e sembrava essere forte e in forma.

Apprezzamento, Owen Mathews.







Questo vertice tra i presidenti degli Stati russo e bielorusso arriva in un momento in cui le autorità ucraine affermano di temere nei primi mesi del 2023 la possibilità di un attacco russo a Kiev dalle terre bielorusse, ripetendo lo scenario dell’inizio della guerra. Invasione il 24 febbraio.

In aggiunta alle preoccupazioni, lunedì l’esercito russo ha dichiarato che avrebbe preso parte ad esercitazioni “tattiche” in Bielorussia, dopo aver annunciato in ottobre la creazione di una forza congiunta di diverse migliaia di uomini.

Ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che Putin si fosse recato in Bielorussia per convincere Minsk a prendere parte direttamente al conflitto in Ucraina, definendo le accuse “stupide” e “prive di fondamento”.