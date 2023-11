Guerra tra Israele e Gaza: Hamas annuncia che almeno 50 persone sono state uccise nel raid israeliano contro la scuola gestita dalle Nazioni Unite, che suscita “immagini terrificanti”

Almeno 50 persone sono state uccise sabato in un raid israeliano contro una scuola che ospitava sfollati in un campo profughi gestito dalle Nazioni Unite nel nord della Striscia di Gaza, ha annunciato il Ministero della Sanità del governo di Gaza controllato da Hamas.

“Questo colpo è successo.”All’alba, alla scuola Al FakhouraUn funzionario del ministero ha detto all’AFP che le foto pubblicate sui social media mostravano corpi, alcuni coperti di sangue e altri ricoperti di terra, sul pavimento dell’edificio dove erano stati installati i materassi sotto i banchi degli scolari.

La BBC sta attualmente indagando su queste immagini. “Molte persone – tra cui donne e bambini – potrebbero essere viste gravemente ferite o distese immobili a terra in diverse parti dell’edificio. Le foto mostrano più di 20 vittime, quasi la metà delle quali in una stanza specifica al piano terra, che mostra anche segni di ingenti danni.analizzano i media britannici. “Le condizioni meteorologiche mostrate nel video sono coerenti con le previsioni di oggi e non è stata trovata online una versione precedente del video.“

L’esercito israeliano ha detto che stava indagando su notizie non confermate secondo cui decine di persone sarebbero state uccise in una scuola delle Nazioni Unite trasformata in rifugio a Gaza.