Caffeina doppia rispetto alla Red Bull e i bambini la adorano: la nuova bevanda di tendenza negli Stati Uniti è controversa

Prime è stato creato nel 2022 dall’americano Logan Paul e dal britannico KSI, due degli YouTuber più influenti. La prima bevanda, Prime Hydration, non contiene caffeina.

Ma quest’anno è stata lanciata la seconda linea: Prime Energy. Una lattina contiene 200 mg di caffeina, molto più dei 30 mg di una lattina di Coca-Cola e degli 80 mg di una lattina di Red Bull.

In un video delle due star di Internet, al momento del lancio, le mostra mentre giocano ai videogiochi o addirittura a ping pong, dapprima molto lentamente e senza entusiasmo, e poi freneticamente dopo aver bevuto il drink.

Da allora, sul social network TikTok, molti video mostrano bambini che sventolano orgogliosi le loro famose bottiglie, con un po’ di musica che recita “Abbiamo trovato Prime, ragazzi!”.

Tuttavia, secondo gli esperti medici, il consumo di caffeina non è raccomandato per i bambini più piccoli.

L’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), un’associazione professionale, avverte i bambini sotto i 12 anni di non prenderlo affatto. E tra i 12 e i 18 anni, si consiglia un limite di 100 mg al giorno, o mezza lattina di Prime Energy.

Oltre all’insonnia, all’ansia o al mal di testa, troppa caffeina può far vomitare un bambino, avere la pressione alta o problemi del ritmo cardiaco, secondo l’AACAP. Alcuni potrebbero essere più sensibili rispetto ad altri.

Strategia di mercato

Prime Energy è presente in tanti gusti attraenti per i più piccoli (arancia-mango, mirtillo rosso-anguria…).

Chuck Schumer ha detto che i livelli di caffeina in questa bevanda sono “da capogiro per il corpo di un bambino”. È “di moda perché è diventato uno status symbol influenzato dai social network, che i bambini cercano di copiare ad ogni costo”, ha detto in un comunicato stampa.

Il signor Schumer ha annunciato di aver scritto al capo dell’Agenzia statunitense per i medicinali (FDA), che è anche responsabile degli standard sanitari per gli alimenti, chiedendo un’indagine sui livelli di caffeina esistenti e sulla strategia di marketing adottata.

L’agenzia statunitense ha risposto questa settimana per “esaminare le preoccupazioni” sollevate dal senatore, e risponderà direttamente a lui.

“Incoraggiamo le persone e le famiglie responsabili a leggere l’etichetta del prodotto prima di darlo ai propri figli”, ha dichiarato un portavoce della FDA in una nota.

La lattina contiene un carattere conservativo che indica che la bevanda non è consigliata ai minori di 18 anni, ma l’avvertimento è tutt’altro che chiaro.

La Food and Drug Administration – che in passato ha emesso avvertimenti contro molte aziende che commercializzano bevande alcoliche e contenenti caffeina – afferma che gli adulti possono generalmente consumare fino a 400 mg di caffeina al giorno senza effetti dannosi, o da quattro a cinque tazze di caffè.

mercato dei succhi

Logan Paul ha parzialmente risposto alla controversia in un video pubblicato sui social media giovedì.

Ha offeso alcuni resoconti dei media secondo cui il Canada aveva richiamato le lattine Prime Energy in azione contro le importazioni illegali, dal momento che la società non è ufficialmente distribuita lì.

“Le formule Prime sono in linea con le agenzie di regolamentazione di ciascun paese”, ha affermato nel video.

“Non mi sorprende che siamo presi di mira dai grandi conglomerati e persino dal governo degli Stati Uniti!” “Perché utilizzando i social media, abbiamo creato una bevanda così innovativa che sta prendendo quote di mercato dalle più grandi aziende del pianeta!”

Il mercato delle bevande energetiche è fiorente e in crescita e gli scaffali dei supermercati americani sono pieni di marche diverse.

Nel suo primo anno di attività, Prime ha venduto prodotti per un valore di 250 milioni di dollari, ha detto in precedenza Logan Paul in un’intervista.