“Scene di caos” e “scandalo sconosciuto”.. Cosa ne pensa la stampa della finale di Champions League

Era necessario essere sospettosi. Due anni prima delle Olimpiadi, Parigi e la Francia hanno mostrato Gravi difetti nell’organizzazione.

E anche i media spagnoli non hanno mancato di identificare la UEFA. “La verità è che non è stato l’unico fallimento e l’immagine della UEFA è stata fortemente influenzata”.indicare Mondo dello sport quando mail giornaliera Effetti “La notte del caos” The Telegraph Contrizione Scene caotiche.

La stessa storia è dalla parte del quotidiano catalano Sport. “Peccato… la finale è iniziata con mezz’ora di ritardo per il caos all’ingresso dello stadio”., Possiamo leggere in prima pagina questa domenica. Anche il presidente onorario del quotidiano sportivo non ha camminato a mani morte. Molto rispettato nel bel mezzo del calcio spagnolo, nel suo sanguinoso editoriale denuncia il Liverpool e le “orde di barbari senza biglietto d’ingresso”. “Hanno creato uno scandalo sconosciuto ai cancelli dello stadio, che avrebbe potuto causare un disastro, anche se, fortunatamente, tutto è tornato alla normalità con il ritardo del calcio d’inizio (…) Questi fatti non possono restare impuniti”ha scritto.

“Il miglior portiere del mondo”

A livello sportivo, la prestazione di Thibaut Courtois è rimasta nella memoria di tutti. “Il campione indiscusso di questa finale”prende la posizione di Marca quando Mundo Deportivo ha descritto il portiere dei Red Devils come rassicurante perché “Controllava l’area con grande sicurezza e calmava la difesa. Ogni parata era una conferma che il Real Madrid non sarebbe andato in finale, l’ha vinta”.

La squadra non ha esitazioni a sostenere che l’ex Genquis “Il miglior portiere del pianeta”.

Se la stampa spagnola parla di Vinicius come “Il Mbappe che non è mai venuto”, Le loro controparti inglesi si concentrano sulla prestazione deludente del Liverpool.

“La dura verità è che pochi giocatori del Liverpool hanno raggiunto il massimo. Probabilmente è stato per l’esaurimento fisico e mentale di una stagione come così poche, che includeva anche una battaglia fallita fino al traguardo con il Manchester City per il titolo di Premier League”.s’interroga sentinella

Hanno anche mostrato tutta la loro ammirazione per il Real Madrid come telegrafo.

“La storia guarderà indietro alla domanda su come hanno adattato e perfezionato il loro gioco più ampio dalla metà dell’ultimo decennio in un’identificazione così precisa dei momenti chiave del gioco”.

In Germania, paese di Jürgen Klopp, Bild non esita a specificare un tecnico che lo sappia “Il peggior fallimento”. En Italie, la Gazzetta dello Sport ci mette l’estro di Carlo Ancelotti. “E’ rispettato e ammirato da chi ha saputo apprezzarlo, prima come giocatore e poi come allenatore”.