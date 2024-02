Scenario pazzesco: Witsel e Vermeeren passano al Real Madrid! – Tutto il calcio

Domenica l'Atletico Madrid si è recato allo stadio del suo più grande rivale, il Real Madrid. Come spesso accade tra questi due club, non è stato un incontro come gli altri.

con Axel Witsel Campione in carica nel cuore della difesa, l'Atletico Madrid si è recato al Bernabéu con la forte intenzione di ridurre un po' il suo enorme divario (13 punti) contro il Real Madrid, che guida la Liga, ma anche per vendicare la sconfitta in semifinale. Supercoppa spagnola.

È stato il Real Madrid a sfruttare l'occasione davanti ai suoi tifosi. spagnolo Ibrahim Diaz Recuperata per la prima volta la palla assegnata Jude Bellingham E colpisci Jan Oblak (1-0, 20). I Colchoneros hanno avuto occasioni per pareggiare Savic et al Morata.

Nella ripresa lo stesso Savic pensava al pareggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Le occasioni però raddoppiano per il Real Madrid Ibrahim Diaz et al Rodrigo Perdi il punto del caos. D'altra parte, Griezmann lancia una palla emozionante attraverso il Bernabéu. Il finale della partita è stato teso e l'Atletico è riuscito a strappare un punto al pareggio. Dopo che un passaggio di Savic è stato respinto da Depay, Llorente ha pareggiato per gli ospiti (1-1, minuto 90+3). Tutto questo sotto il tuo controlloArthur Vermeerenè rimasto in panchina per questo incontro.