Dopo aver battuto Eden Hazard la scorsa stagione, Luis Obinda continua a battere il record di Emile Mbenza

Questo potrebbe non essere il suo migliore in questa stagione. Ma questo è molto importante. Recuperando con forza questa pallina che si trovava a destra del piccolo rettangolo, Loïs Openda ha finalmente rimesso la sua squadra sulla strada della vittoria. È passato un mese e mezzo – dal 16 dicembre contro l'Hoffenheim – da quando il Lipsia ha avuto l'opportunità di festeggiare il successo. Questo nonostante il talento del loro capocannoniere, che ha provato a fare la differenza segnando contro Werder, Stoccarda o Leverkusen. senza risultato. Ma non domenica sera contro l'Union Berlino.

Questa volta, nonostante la presenza dell'ottimo Jorbi Vertesen, già titolare all'esordio, il Lipsia ha resistito fino alla fine, soprattutto grazie al gol di Benjamin Sisko (48: 2-0). “È stata una performance molto maturaHa analizzato il portiere Peter Gulacsi, tornato tra i due pali del Lipsia dopo essere stato superato da Janis Blasojic. Abbiamo lottato a lungo per finire le partite senza subire gol e sono felice che oggi abbia funzionato. Luis Obinda può finalmente festeggiare uno dei suoi gol vincenti… già il suo 14esimo gol stagionale in Bundesliga. Un nuovo record per un giocatore belga, superando i 13 gol segnati da Emil Mbenza con lo Schalke nella stagione 2000-2001. La scorsa stagione, i Red Devils hanno rispolverato un altro vecchio record belga: il numero di gol segnati in Ligue 1 detenuto da Eden Hazard (20 gol) a partire dall'anno finanziario 2010-11. Ha segnato 21 gol nella sua unica stagione con l'RC Lens. Di questo passo, Liegi stabilirà presto altri record. In Germania, o altrove… Nella Premier League inglese, ad esempio, il miglior gol belga segnato da Romelu Lukaku nella stagione 2016-17 è di 25 gol. READ Tutto quello che c'è da sapere sul Marocco, il secondo avversario dei diavoli Luis Obinda parla delle sue scelte professionali e del suo futuro: “Non voglio parlare di andarsene”