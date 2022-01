Scegli un nome italiano femminile per il tuo futuro bambino

Presto diventerai il genitore di un’adorabile bambina, ma sei ancora titubante sul nome. Scopri la nostra selezione di nomi italiani femminili più adatti a lei.

È difficile non cadere Italia: Il suo calore, il suo cibo, i suoi paesaggi mozzafiato, le sue spiagge, sogniamo di rilassarci durante la nostra vita migliore vita piacevole. Gli italiani sono persone calde e loro Nome di battesimo Ci sono Prestiti di scrittura E dacci vuole scappare. Se è così devi assolutamente saperlo Nome di battesimo Disse “Tradizionale” Cos’è Francesca, Giulia O Sierra. Ma lo sapevi che ce ne sono? Moderni E in conformità con il periodo, come n O Nina.

Quindi attenzione ai futuri genitori! Stai cercandoUn nome straniero Per il tuo piccolo, ma sei ancora titubante? Perché non sceglierne uno dalla cultura italiana? Perché sì, il mondo americano non è l’unico a incoraggiarci a scegliere il nome giusto. Non devi vivere in Italia per scegliere un nome italiano per il tuo futuro bambino.

Se vuoi cambiare nomi spagnoli, Quando in un caldo nome latino, scommetto Un “nome” italiano. C’è una grande varietà di questi nomi. Quindi iniziamo la nostra panoramica di questo famoso “Nomi” in Francia. Vi avvertiamo, questa selezione 100% italiana è lunga e avrete molti preferiti. Sei stato avvertito!

I nomi più popolari in Italia

In Italia, come altrove, ci sono nomi di battesimo molto popolari ogni anno. Per l’anno 2020, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) l’ho notato Sofia Il nome più spesso dato alle bambine. Nel complesso, c’era 5.604 donne Destinatario di questo nome nel 2020.

I 10 nomi femminili più popolari

– Sofia

– Giulia

– Aurora

– Ginevra

– Alice

– Beatrice

– Emma

– Georgia

– Successo

– Modilde

Nomi italiani popolari secondo INSEE

Come ogni anno, l’INSEE stila un elenco di nomi di battesimo che spesso vengono dati ai bambini dai neogenitori in Francia. Per quanto riguarda i nomi italiani, alcuni sono molto popolari. Ed è stato il primo nome che è venuto prima tra le donne è stata Giulia. Ti abbiamo preparato I 10 migliori nomi femminili Secondo le statistiche INSEE. E per i primi 3 posti, ti abbiamo dato il numero di bambini con questo “nome” in Francia.

I 10 migliori nomi per le donne

– Giulia (1.265 nascite)

– Clara (973 nascite)

– Livia (759 nascite)

– Maria

– Aria

– Kiara

– Stella

– Dina

– Laura

– Valentina

“Nomi” per la religione

La religione occupa un posto di rilievo nei paesi mediterranei e l’Italia non fa eccezione. Il Nomi di origine latina fallo spesso Nota sulle divinità O a persone importanti nelle Sacre Scritture. Ecco la lista Nomi religiosi È molto diffuso all’inizio.

– Angela

–

–

– Fabiola

– Gabriella

– Isabella

– Maria

– Pia

Scegli un nome italiano misto e originale

Come in tutti i paesi, Ci sono alcuni nomi misti In Italia. Sono la soluzione migliore per i genitori che cercano l’originalità!

– Celeste

-Souma

– Tony

Una donna italiana è il nome di una celebrità

Quando i genitori scelgono il nome del loro bambino, a volte sono ispirati Celebrità. Cantanti, attrici, artisti, ecc.; I nomi di battesimo italiani sono in numero elevato. Ecco la nostra scelta 20 “Nomi”.

– Alida

– Asia

– Bianca

– Carla

– Catarina

– Sierra

– Claudia

– Donadella

– Elisa

– Gina

– Isabella

– Laura

– Monica

– Ornella

– Raffaella

– Sabrina

– Sofia

– Valeria

– Successo

– Sveva

I nomi italiani senza tempo sono ancora popolari

Per ogni paese, ci sono Elenco troppo lungo Nomi senza tempo E sono ancora molto popolari. In Italia la lista è molto lunga e ne abbiamo elencate tante per darvi tanti spunti. Perché noi siamo bravi, loro sono con noi Elencati in ordine alfabetico Per una lettura più efficiente. Preparati per questo intramontabile esame 100% italiano.

Top 50 “candidate” per una donna

– Alessandra

– Alessia

– Alice

– Amalia

– fratello maggiore

– Aria

– Aurora

– Beatrice

– Bianca

– Camila

– Carla

– Sierra

– Claudia

– Talia

– Dina

– Elisa

– Francesca

– Gabriella

– Gina

– Georgia

– Giulia

– Giuliana

– Ida

– Isabella

– Kiara

– Laura

– Laura

– Livia

– Luana

– Lucia

– Louisa

– Maria

– Matia

– Milla

– Ornella

– Paula

– Pia

– Rita

– Rosa

– Sabrina

– Sara

– Tranquillo

– Siena

– Silvia

– Sofia

– Stella

– Tania

– Tina

– Valentina

– Zola

Anche se hai una famiglia italiana e l’Italia ti sta a cuore Ti piacciono i suoni italiani; Il “nome” italiano scelto per il tuo fidanzato avrà inevitabilmente un significato speciale secondo te. Certamente, Elenco Nome di battesimo proposto Completare. Ce ne sono molti, e non potrei elencarli tutti.

Ma questa scelta 100% italiana, già ben presentata e che mostra la popolarità di alcuni nomi, sarà senza dubbio un must per te. Uno o più preferiti. Una cosa è certa, il tuo bambino riceverà Nome preso in prestito da Sun & Dolce Vita. Per iscritto, ci innamoriamo totalmente di Carla, Giulia e Pia. Tu, qual è il tuo “Nomi” preferito?