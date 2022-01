Progetto LLCER italiano in classe General Terminal

Piano dell’anno

In Al terminal, Progetto LLCER Italia Divise in tre temi, sono suddivise in aree di studio.

Tema “Viaggio”

Asse 1 dello studio: occultismo terrestre

Studio Parte 2: Mare Nostrum

Lezione 3: Un viaggio in Italia (s)

Tema “Arte diversa”

Stampa dello studio 1: Identità e segni

Lezione 2: Sacro e Immondo

Lezione 3: risate e dramma

Tema “Labrador Italiano”

Lezione 1: Città e Territorio

Asse 2 dello studio: Il Medioevo, le discipline umanistiche e il Rinascimento

Asse 3 dello studio: Scoperta, creazione, scoperta

Non perdere Ti invitiamo a farci visita per saperne di più sulle specialità Bac più rilevanti per la tua futura formazione, corsi di perfezionamento e istruzione superiore in generale. Mostre Statrama per studi superiori Organizzato in tutta la Francia.

Un’occasione unica per scoprire le istituzioni e porre tutte le tue domande ai responsabili dell’istruzione!

Criteri di valutazione

Supererai il Corso Speciale di Italiano LLCER per la Laurea Triennale Il test del coefficiente 16 è diviso in due parti :

Prova scritta (4 ore)

Ho bisogno di te Analizza tre documentiScrivi una raccolta personale di circa 500 parole, guidata da altre tre o quattro domande, comprendente almeno un testo letterario e un documento illustrato. La lezione sarà discussa in precedenza in classe

Prova orale (20 minuti)

La tua prova orale prenderà una forma Esporre Riguarda te file personale (Portafoglio). Dovrebbe essere composto da 6 a 8 documenti, e puoi scegliere tra testi su cui hai lavorato in classe (o meno) e/o documenti iconografici. Non temere, questo file verrà creato in classe con l’aiuto dei tuoi insegnanti. Alla fine del terminal, è previsto il livello C1.

Qual è l’interesse per lo studio?

Al fine di preparare gli studenti alle aspettative dell’istruzione superiore, LLCER consente di approfondire la specializzazione, la lingua, la letteratura e la cultura italiane. La maturità linguistica raggiunta consentirà agli studenti di enfatizzare e affinare il proprio programma di orientamento.

L’istruzione LLCER italiana facilita il proseguimento degli studi nelle scienze umane e sociali (arti, affari, comunicazione, diritto, economia, lingue, corrispondenza, scienze politiche, turismo.). Se vuoi continuare ad imparare la tua lingua, puoi scegliere una gamma completa di corsi universitari (si usano le lingue straniere – LEA – o lingue, letterature e civiltà straniere e regionali – LLCR) Le lezioni preparatorie, in particolare le lezioni di preparazione letteraria, sono possibili se scegli le tue altre specialità e le tue preferenze. Infine, non dimenticare che LLCER sarà una risorsa per te mentre ti prepari a trasferirti nell’area europea (Erasmo)

Che lavoro/i hai creato? Fai il test per scoprirlo!