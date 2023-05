Scegli iPhone 11 in perfette condizioni a meno di 350€ e risparmia senza rinunciare alla qualità!

Scopri le prestazioni di iPhone 11

Ricondizionato è il modo giusto per acquistare uno smartphone più recente senza far saltare il budget. Inoltre, è un ottimo gesto per il pianeta. Rivolgendoti a specialisti di prodotti ricondizionati, non correrai alcun rischio all’inizio. In questo momento, ad esempio, offre uno specialista del back-market iPhone 11 64 GB in ottime condizioni ad un prezzo imbattibile. Nel caso dell’iPhone 11, è un ottimo piano, soprattutto perché non viene più commercializzato da Apple, che preferisce concentrarsi sulla commercializzazione degli smartphone di ultima generazione. Tuttavia, l’iPhone 11 ha ancora tutto alla grande. Con un display Retina da 6,1 pollici, iPhone 11 ti offre immagini di alta qualità e un comfort di lettura ottimale giorno e notte. Dotato di un potentissimo chip A13 Bionic, permette di passare da un’app all’altra ma anche di scorrere sui social, guardare video in streaming o addirittura giocare ai videogiochi con assoluta fluidità. Per quanto riguarda le foto, l’iPhone 11 ha una doppia fotocamera grandangolare e grandangolare da 12 MP sul retro. Nella parte anteriore, la fotocamera frontale True Depth da 12 MP ti consentirà di fare selfie e videochiamate perfetti. Infine, grazie alla sua batteria da 3310 mAh, iPhone 11 ti offre un’autonomia fino a 10 ore in riproduzione video e 2 giorni in uso normale.

Regalati iPhone 11 64 GB a un prezzo ribassato su Back Market

iPhone 11 ha davvero tutto. Inoltre, è resistente a polvere, acqua e graffi grazie alla certificazione IP68. Al momento, l’iPhone 11 64 GB viene venduto nuovo a 589 €. Scegliendo una copia ricondizionata in perfette condizioni, puoi ottenerla al prezzo di 343,36 € con Back Market. Questo ti fa risparmiare oltre € 245 per un telefono con schermo perfetto e condizioni tecniche perfette. Inoltre Back Market garantisce i suoi prodotti per 12 mesi e ti permette di restituirli gratuitamente per 30 giorni. Quindi non correre rischi per risparmiare denaro. Consiglio, provaci.