Proximus, Telenet, Voo, Orange, Base, …: quale operatore fisso e mobile è il più veloce nel 2023?

Ci sono tre criteri fondamentali da considerare quando si sceglie come cliente di un operatore di telecomunicazioni, sia per abbonamenti mobili che fissi. Il primo rimane senza dubbio il prezzo mensile offerto. Il secondo è legato all’affidabilità, copertaE la stabilità del servizio e la risposta del servizio clienti. La terza, sempre più importante alla luce della diffusione degli utilizzi, resta senza dubbio la velocità offerta dalle diverse reti offerte.

È l’ultimo punto, cioè la velocitàOkla, uno specialista globale della misurazione del flusso online, ha dato un’occhiata più da vicino. Quindi quale degli operatori belgi, sia nel mercato mobile che fisso, si distingue maggiormente in termini di velocità durante il primo trimestre del 2023?

Internet fisso (a casa o in ufficio): Telenet è ancora in testa, ma Proximus è in ripresa

Con 135,65 Mbps di velocità media ottenuti in proporzione (download, cioè durante il download di un file), Telenet si impone nel primo trimestre del 2023 in Belgio. Sono circa 6 Mbps in più rispetto allo stesso periodo del 2022, e comunque un vantaggio abbastanza confortevole su Voo, ma sta andando forte: l’operatore via cavo vallone ha registrato una media di 109,69 Mbps durante il primo trimestre del 2022 a 124,84 Mbps. Nel primo trimestre del 2023. (101,3 Mbps nel 2022, 104,47 Mbps nel 2023) completa la piattaforma.

Proximus e Scarlet, che attraversano la stessa topologia, raggiungono una buona distanza, rispettivamente 59,84 Mbps e 43,66 Mbps. I numeri, anche qui, sono in gioioso aumento rispetto al 2022 ma riflettono un divario molto ampio con i tre operatori sopra citati. La spiegazione di questo divario è strutturale e si riferisce alla tecnologia che “porta” Internet nelle case e nelle imprese belghe. I distributori di cavi come Telenet e Voo (e in misura minore Orange, che attraversa le reti dei due summenzionati per offrire la propria offerta Internet in Belgio), possono, tramite cavo coassiale, offrire velocità più elevate rispetto a Proximus, che utilizza un doppino in rame e VDSL2 (ma anche, in un montaggio, fibra ottica).

I numeri non mentono: sempre più belgi rinunciano all’abbonamento televisivo e si accontentano di Internet

In termini di “grado di coerenza”, Voo vince la giornata: nell’89,2% dei casi, Voo fornisce ai propri clienti una velocità di almeno 25 Mbps in download (download) e 3 Mbps in upload (quando si “carica” un file che ospiti su Internet). In confronto, Proximus ha un punteggio del 77,4% su questo benchmark.

Ad Anversa e Gand, con circa 85 Mbps, le velocità sono le più alte del Belgio, davanti a Charleroi (velocità media di 79,35 Mbps). Bruxelles (76,99 Mbps) e Liegi (61,08) completano la top five delle città “più veloci” del Belgio.

Internet mobile: sta diventando più compatto e l’arancione è in declino

In termini di rete più veloce su mobile (principalmente 4G, quindi) la partita è più serrata di una rete fissa ma il risultato equivalente: è la rete mobile Telenet/Base (su cui l’operatore via cavo fiammingo ha investito molto) ad essere la più veloce, con un throughput misurato di 69,48 megabit al secondo. Proximus arriva secondo, ma sta andando forte: mentre ha raggiunto il picco di 58,6 Mbps (download, ancora) nel 2022, ora è a 66,22 Mbps! Orange ha raggiunto il terzo posto … Torniamo alla classifica: era 45,94 Mbps ed è attualmente 38,62 Mbps.

Nel “punteggio di coerenza” (la percentuale di client che scaricano a un minimo di 5 Mbps e caricano a un minimo di 1 Mbps), Telenet è prima con il 90%, Proximus è seconda con l’88% e Orange è terza con l’86,2%.

Le prime cinque città con l’internet mobile più veloce in Belgio sono quasi identiche a quelle del mercato fisso: Gand, Anversa, Bruxelles e infine Liegi e Charleroi.

I risultati completi possono essere visualizzati ici.

