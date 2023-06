Sappiamo (quasi) tutto prima che vengano rilasciati

Il Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, previsti per la fine di luglio, dovrebbero essere soggetti a massicce fughe di notizie che riveleranno il loro design, così come tutti i loro documenti tecnici. Stiamo valutando.

Diverse settimane prima della loro presentazione all’evento Galaxy Unpacked, il Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 Rivela le sue specifiche tecniche complete e le foto per la stampa. Se è chiaro che non hanno nulla di ufficiale, l’indiscrezione che vi stiamo per presentare non lascia spazio all’immaginazione.

I futuri smartphone pieghevoli di Samsung da ogni angolazione

Si parte dalle foto dei due prodotti, che sono state condivise sull’account Twitter di tecnologia ficcanaso, prima di rimuoverlo. Non sorprende che il Galaxy Z Fold 5 assomigli molto al Galaxy Z Fold 4. Sfoggia ancora un blocco fotocamera verticale a tre moduli. I bordi attorno allo schermo sembrano essere stati migliorati. Ma uno dei maggiori cambiamenti attesi qui non è visibile: la possibilità di ripiegare perfettamente la nuova cerniera del dispositivo, senza lasciare spazio tra le due parti dello schermo interno.

Da parte sua, il Galaxy Z Flip 5 scommetterà sul suo schermo esterno più grande che risponderà direttamente a quello del Motorola Razr 40 Ultra. Il cambiamento più evidente riguarda i due moduli fotocamera che ora sono posizionati orizzontalmente e verticalmente come il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Caratteristiche tecniche di Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Andiamo alle schede tecniche con il Galaxy Z Fold 5, che secondo il leaker SnoopyTech, ha ancora un display AMOLED interno da 7,6 pollici con una definizione di 2176 x 1812 pixel e un refresh rate dinamico che può passare da 1 a 120 Hz. AMOLED, avrà una dimensione di 6,2 pollici con una risoluzione di 2316 x 904 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il tutto sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 12GB di RAM e 256 o 512GB di storage. L’autonomia del Samsung Galaxy Z Fold 5 dipenderà principalmente dalla sua batteria da 4400 mAh. Funzionerà quando verrà rilasciato sotto Android 13 con One UI 5.1.1. Lo smartphone beneficerà della certificazione IPX8 per proteggere dagli effetti dell’immersione in acqua.

Per quanto riguarda le foto, Z Fold 5 avrà un modulo fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, un grandangolo da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo da 12 MP (f/2.2). La selfie camera sarà da 10 MP (f/2.2). Ci saranno anche Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C 3.2. Il telefono misura 6,71 cm x 6,71 cm x 1,34 cm per 253 grammi e sarà disponibile in tre colori: nero, crema e blu.

Il suo fratellino, il Galaxy Z Flip 5, avrà uno schermo AMOLED interno da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2640 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, e quest’anno lo schermo esterno si espanderà a 3,4 pollici con una definizione di 748 x 720 pixel, con una frequenza da 1 a 120 hz. Come nello Z Fold 5 troveremo un chip Snapdragon 8 Gen 2, ma con RAM leggermente inferiore (8 GB di RAM) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Il blocco fotocamera del Galaxy Z Flip 5 avrà un modulo principale grandangolare da 12 MP (f/1.8) e un ultra grandangolare da 12 MP, ma con un’apertura f/2.2. La selfie camera sarà da 10 MP (f/2.4). Come il suo fratello maggiore, lo Z Flip 5 non cambia le batterie. Pertanto, il complesso per lo smartphone pieghevole sarà di 3700 mAh.

La connessione sarà identica a quella dello Z Fold 5, ma non i colori del prodotto: lavanda, menta, crema e grafite. Il telefono misura 7,19 cm di lunghezza, 8,51 cm di altezza e 1,51 cm di spessore.

Qual è la data di rilascio di Galaxy Z Flip 5 e Fold 5?

I due smartphone dovrebbero essere presentati a fine luglio durante l’evento Galaxy Unpacked che si terrà a Seoul. Samsung coglierà anche l’occasione per svelare altri prodotti come Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6 e Galaxy Buds 3. Rimane la domanda sui prezzi di Z Flip 5 e Z Fold 5. Vedremo se Samsung riuscirà a mantieni questo segreto Da qui alla presentazione del prodotto .

fonte :



Sviluppatori XDA