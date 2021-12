Elenco degli smartphone che ne saranno dotati

Diversi produttori hanno già annunciato l’intenzione di rilasciare uno smartphone con il chip premium.

Qualcomm ha annunciato la prossima generazione del suo SoC all’avanguardia, il Snapdragon 8 prima generazione. Il Snapdragon 888 Ha equipaggiato quasi tutti gli smartphone premium nel 2021, quindi si prevede che il 2022 seguirà all’incirca lo stesso percorso, sebbene MediaTek abbia tirato i muscoli con Dimensioni 9000 Molto promettente.

Elenco di smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

Alcuni marchi hanno già confermato che equipaggeranno i loro prossimi dispositivi premium con Snapdragon 8 Gen 1. Ecco qual è.

Xiaomi 12

Xiaomi ha confermato che il suo prossimo fiore all’occhiello è Xiaomi 12 sarà dotato di processore Snapdragon 8 Gen 1. Secondo diversi rumor compatibili, ci sono buone probabilità che venga svelato a dicembre, rendendolo uno dei primi dispositivi ad essere integrato.

Motorola Edge X30

Motorola potrebbe sostituire Xiaomi come primo smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 1 con la prossima serie Edge. La compagnia di Chicago ha pubblicato Un teaser su Weibo annuncia l’annuncio del Motorola Edge X30 il 9 dicembre.

Realme GT Pro 2

La sorpresa del piccolo chef. il vero me Pubblicizza molto presto Marketing A Realme GT Pro 2Alimentato dal processore Snapdragon 8 di prima generazione Realme GT. Probabilmente avrà un display Oled FHD+ da 120 Hz, una ricarica rapida da 125 W e probabilmente funzionerà con Realme UI 3.0, l’interfaccia basata sul marchio. Android 12.

Oppo Trova X4 Pro

L’ultimo produttore a unirsi alla danza è Oppo con Cerca l’X4 Pro. Non sappiamo ancora molto su questo dispositivo, tranne che il suo periodo di lancio è previsto per il primo trimestre del 2022. Per la cronaca, Find X3 Pro è stato annunciato l’11 marzo 2021.

E anche…

Durante lo Snapdragon Tech Summit, diversi brand hanno annunciato l’intenzione di lanciare uno smartphone con il SoC premium. Questi dispositivi includono OnePlus, Redmi, Vivo, Nubia, Sony e ZTE.

