Sanzioni contro la Russia: i prezzi del carburante dovrebbero aumentare ulteriormente

Un graduale embargo sul petrolio russo richiede la ricerca di fonti di approvvigionamento alternative, in particolare il diesel. La ripresa della domanda cinese potrebbe contribuire a gonfiare ulteriormente i prezzi.

Giornalista nel dipartimento di economia

Bar Bernard Padoan



Pubblicato il 31/05/2022 alle 18:06



SPanico sui mercati petroliferi quando il Consiglio europeo ha annunciato un accordo su un graduale divieto alle importazioni di petrolio russo: martedì pomeriggio, a Londra e New York, un barile di petrolio Brent nel Mare del Nord ha preso “solo” l’1,36% a 123.375 dollari e Ovest Texas Intermedio Da 0,30% a $ 117,28. Come spesso accade in questi casi, l’accelerazione delle discussioni nei giorni scorsi sul sesto pacchetto di sanzioni ha già spinto gli operatori a tenere conto dei prezzi upfront – cresciuti del 10% la scorsa settimana – dai rischi di squilibrio commerciale derivanti dalla crisi europea decisione. . Tuttavia, il greggio sta salendo di nuovo a nuovi massimi: il 7 marzo, il greggio Brent ha raggiunto il picco di $ 139,13 e il WTI a $ 130,50 al barile, livelli mai visti dalla crisi finanziaria del 2008. A breve.



